Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует использовать техпроцесс следующего поколения 14A от Intel для производства чипов в рамках проекта Terafab — передового комплекса по разработке ИИ-чипов.

Tesla может стать первым крупным внешним заказчиком техпроцесса Intel 14A. Это может стать важным шагом для развития контрактного производства чипов и усиления конкуренции с TSMC. На фоне этих сообщений акции Intel выросли примерно на 3,6% на постмаркет-сессии.

Проект Terafab развивается как совместная инициатива Tesla, SpaceX и других структур Маска и предполагает разработку чипов для робототехники и дата-центров. Компания ранее заявляла о планах существенно увеличить капитальные затраты, объясняя это необходимостью создавать новые источники выручки.

Маск не раз говорил о планах создать человекоподобных роботов и развивать распределенные вычислительные системы. При этом сроки по таким проектам остаются размытыми, а сами они связаны с высокими технологическими и финансовыми рисками.

По предварительным оценкам, на проект Terafab могут потребоваться триллионы долларов. При этом ключевые параметры — сроки запуска, модель управления и источники финансирования — пока не раскрыты.

