Калифорнийская биотехнологическая компания Exin Therapeutics провела эксперимент, в ходе которого ИИ-модель Claude Sonnet выполнила этап хирургической операции на мозге живой мыши с эпилепсией.

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По данным портала Tom’s Hardware, управляющей системе предоставили таблицу с 19 векторами генной терапии, данные подопытного животного, доступ к камере и задачу снизить частоту судорог. Выбор препарата и расчет координат алгоритм осуществлял автономно.

Модели семейства Opus от компании Anthropic не были допущены к физическому выполнению задачи из-за встроенных ограничений. Модель Opus 5 разработала план процедуры виртуально, но остановила процесс перед применением на животном, указав на риск оставления иглы в тканях при возможном техническом сбое.

Версия Opus 5.5 прервала работу из-за отклонения калибровки оси Y на 3,4 миллиметра и отказалась возобновлять операцию после ручного обнуления координат инженерами. Для продолжения эксперимента основателю компании Габриэлю Окане Сантеро пришлось внести изменения в программный код.

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Выполнение задачи передали модели Sonnet 5. Проанализировав научные публикации, алгоритм назначил мишенью внешнюю энторинальную кору — область, связанную с распространением судорог. Модель исключила введение препарата в черную субстанцию из-за противоречивых данных о ее эффективности при тонико-клонических приступах. На основе трех научных статей система рассчитала координаты и начала проводить операцию.



Хирургическое вмешательство выполнялось совместно людьми и ИИ. Подготовку и трепанацию черепа проводил персонал лаборатории. Модель Sonnet 5 управляла манипулятором: она погрузила иглу и в течение пяти минут вводила препарат в ткани. Алгоритм сделал 32 снимка с камеры для отслеживания кровотечений и обратного тока жидкости, самостоятельно регулируя скорость движения инструмента. Во время процедуры ветеринар находился у физического выключателя для возможной экстренной остановки оборудования.



Стартап Exin Therapeutics, основанный в 2024 году исследователями из Оксфордского университета, разрабатывает методы лечения неврологических расстройств через воздействие на нейронные цепи. Ее платформа CircuitATLAS связывает симптомы, типы клеток и механизмы заболеваний и позволяет ИИ планировать эксперименты на основе поступающих данных.

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