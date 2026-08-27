В Лондоне провели первую в мире операцию по удалению опухоли гипофиза, во время которой хирургам в реальном времени помогала система искусственного интеллекта, сообщили организаторы клинического испытания. Она анализировала видеопоток с хирургической камеры и цветом отмечала на экране нервы, сосуды и другие структуры, которые врачам было важно не повредить.

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Операцию провели в мае в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии. Пациентом стал 48-летний Рис Хибберт, у которого обнаружили опухоль гипофиза размером 11 мм. После постановки диагноза в 2024 году врачи сначала выбрали тактику наблюдения, но со временем у мужчины возник тяжелый гормональный дисбаланс и начало ухудшаться зрение. Без операции он мог полностью ослепнуть.

Система разными цветами выделяла критически важные структуры и отмечала зоны, которые хирургам следовало обходить. Она также разработана для распознавания хирургических инструментов и отслеживания их взаимодействия с тканями. При этом медицинская команда полностью контролировала ход вмешательства и принимала все решения: технология служила дополнительной визуальной подсказкой, а не управляла операцией.

Модель обучили на сотнях видеозаписей эндоскопических операций на гипофизе. Технический руководитель проекта София Бано, доцент по робототехнике и ИИ в Университетском колледже Лондона, отметила, что этот массив охватил такое разнообразие хирургических ситуаций, с которым отдельный врач обычно сталкивается лишь за многие годы практики.

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Майская операция стала первым применением системы на пациенте. До этого в больнице ее тестировали в рамках исследований и использовали как учебный инструмент для хирургов. Вмешательство прошло в рамках клинического испытания, которое финансировали британский Национальный институт исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) и Google.

Оперировать в области гипофиза особенно сложно: рядом тесно расположены кровеносные сосуды и нервы, отвечающие за зрение. Ошибка даже на миллиметр может привести к слепоте, инсульту или смерти. Система должна давать хирургу дополнительный ориентир — показывать опасные зоны и помогать удалять как можно больше опухоли, не повреждая критически важные структуры.

Хибберт быстро пошел на поправку: уже через неделю он самостоятельно передвигался без очков и трости, а позднее вернулся к работе. Научный директор NIHR по инновациям Майк Льюис отметил, что операция показывает потенциал современных ИИ-систем как инструмента поддержки хирургов при сложных вмешательствах.

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