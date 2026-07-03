Cloud.ru добавил в сервис Foundation Models внешние большие языковые модели от Alibaba, DeepSeek, Z.ai и других зарубежных разработчиков. Ранее платформа предлагала прежде всего модели, развернутые внутри инфраструктуры компании. Cloud.ru рассчитывает занять место агрегатора OpenRouter, который, по данным компании, прекратил работать с российскими клиентами в июне 2026 года.

Cloud.ru

Через единый API, совместимый с OpenAI, пользователи смогут работать с двумя группами моделей. Внутренние модели размещены в инфраструктуре Cloud.ru, где пользовательские данные, по информации компании, не передаются во внешние системы, не сохраняются и не записываются в журналы. Запросы к внешним моделям направляются через API зарубежных провайдеров.

Для направления запросов к зарубежным моделям Cloud.ru разработал собственный программный маршрутизатор. В компании заявили, что при его создании учитывали требования российского законодательства и корпоративной информационной безопасности. Cloud.ru также называет себя первым российским облачным провайдером, который объединил внешние LLM и встроенные инструменты защиты на одной платформе.

За снижение риска утечек отвечает встроенный механизм Guardrails. Он проверяет запросы перед отправкой внешней модели, находит персональные и другие чувствительные данные, маскирует их и фиксирует обнаруженные случаи в системе мониторинга.

При работе с внутренними моделями данные остаются в инфраструктуре Cloud.ru, поэтому их не требуется отправлять зарубежным провайдерам. Однако само размещение модели в российском облаке еще не гарантирует соблюдения всех требований 152-ФЗ. Итоговая схема зависит от того, какие данные загружает заказчик, как он организовал доступ к ним и какие правила защиты настроил.

Гендиректор Cloud.ru Михаил Лобоцкий заявил, что компания продолжит развивать внутренние модели для проектов с повышенными требованиями к хранению и обработке данных, одновременно расширяя каталог зарубежных решений. Сейчас Foundation Models объединяет более 20 моделей семейств GLM, Qwen, DeepSeek, MiniMax и GigaChat. Среди новинок появилась GLM-5.2 от Z.ai, которая вышла в июне и привлекла внимание разработчиков своими результатами в программировании и агентных задачах.

В Cloud.ru утверждают, что цены на внешние модели близки к тарифам самих разработчиков. Для российских компаний сервис также предлагает оплату в рублях по договору и доступ без VPN. Еще одним преимуществом компания называет возможность подключать через один API разные модели и выбирать более дорогие или доступные варианты в зависимости от сложности задачи.

Каталог Foundation Models не ограничивается большими языковыми моделями. В него входят инструменты для создания эмбеддингов, которые переводят текст и другой контент в числовые представления, модели для повышения точности поиска, распознавания речи и извлечения текста из изображений с помощью OCR. Внешняя часть каталога также включает мультимодальные модели Gemini, способные анализировать и генерировать изображения. Cloud.ru планирует расширять набор поддерживаемых форматов.

Foundation Models входит в платформу Evolution AI Factory вместе с другими инструментами Cloud.ru. Evolution AI Agents предназначен для разработки ИИ-агентов и систем из нескольких взаимодействующих агентов, Managed RAG подключает модели к корпоративным базам знаний, а ML Finetuning позволяет дообучать их на отраслевых и внутренних данных.

По данным Cloud.ru, с начала коммерческой эксплуатации Foundation Models в ноябре 2025 года через сервис прошло 450 млрд токенов. Чаще всего клиенты использовали модели для разработки, клиентской поддержки, продаж и подготовки контента. Компания не уточнила, на какую дату был рассчитан этот показатель.

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