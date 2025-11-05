Сразу две крупные американские корпорации, ранее объявившие об уходе с российского рынка, — The Coca-Cola Company и Starbucks Corporation — официально зарегистрировали свои товарные знаки в Роспатенте. Согласно данным, обнаруженным ТАСС и РИА Новости, 5 ноября 2025 года госрегистрацию прошли словесные знаки «Кока-кола» и «Спрайт», а также изобразительный знак Starbucks в виде символической русалки.

Freepik

Для Coca-Cola это стало завершением процесса, начатого 23 апреля 2025 года, когда компания подала соответствующие заявки. Права на использование брендов «Кока-кола» и «Спрайт» в категории безалкогольных напитков (класс 32 МКТУ) будут действовать в течение десяти лет — до 2035 года.

Starbucks, подавшая заявку еще 29 мая 2024 года, зарегистрировала свой знак в классе 21 МКТУ, который охватывает кофеварки, посуду, фильтры для кофе и различные аксессуары. Срок действия прав составит 9,5 лет — до мая 2034 года. Как отмечает РИА Новости, это дает компании право предоставлять услуги кофеен, продавать кофейные напитки и администрировать программы лояльности.

Эти регистрации продолжают тенденцию последних дней: ранее свои товарные знаки в России также зарегистрировали ушедшие компании Pizza Hut, Christian Dior и Visa.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее пояснял, что подобные действия не обязательно свидетельствуют о готовности компаний вернуться на российский рынок. «Это вопрос, скорее, сохранения репутации, устойчивости бренда, возможности его защиты», — отмечал он на ПМЭФ-2025. Юрист Юрий Федюкин в комментарии «Ведомостям» также отмечал, что таким образом компании пытаются сохранить права на бренды в России.

В 2022 году после начала СВО на Украине многие западные компании, включая Coca-Cola и Starbucks, объявили о приостановке деятельности в России с последующим полным уходом.

Производственные активы Coca-Cola в России переориентированы на выпуск продукции марки «Добрый», хотя оригинальные напитки остаются доступны через импорт. Сеть Starbucks была перезапущена предпринимателями Тимати и Антоном Пинским под брендом Stars Coffee.