Компания Coca-Cola готовится к возвращению в РФ, там уже ведутся разговоры по стратегии работы с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом, сообщил Mash в своем Telegram-канале.

Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. В компании уже обсуждают стратегию по работе с отечественными конкурентами и борьбе с параллельным импортом. При этом производители планируют делать газировку на тех же заводах, что были у них до ухода из страны.

После февраля 2022 года руководители The Coca-Cola Company заморозили работу в стране и перестали следить за качеством напитка, который изготавливали и реализовывали под их этикеткой третьи лица. Из-за этого проверки качества не проводились.

На сегодняшний день компания ждет «зеленый свет» для начала работы после потепления отношений РФ и США. Как только Coca-Cola вернется в страну, компания начнет борьбу с поддельной газировкой.

Производители российской «Колы» могут объединиться против зарубежных Coca-Cola и Pepsi, чтобы не пустить их обратно в страну. Они планируют «задавить» конкурентов скоростью поставок, демпингом стоимости продукции и дополнительными бонусами для ретейлеров.

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдешь!» — подчеркнул глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

Как рассказал источник из крупной сети общепита, революция из-за Coca-Cola может начаться на местах в РФ, так как часть заводов, которые делают «новую колу», раньше производили «старую колу», поэтому поменять все обратно — это вопрос нескольких дней, завоза других бутылок и этикеток для напитка.

Ранее стало известно, что в Россию уже «в ближайшее время» могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, однако влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.