Американская компания по производству безалкогольных напитков Coca-Cola совместно с инвестиционным банком Lazard решает дальнейшую судьбу британской сети кофеен Costa на фоне того, что вложения не оправдали ожиданий, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Coca-Cola приобрела Costa Coffee в 2018 году более чем за $5 млрд, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке кофе, конкурируя со Starbucks и Nestle.

Однако в прошлом месяце генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси, сообщая о доходах, намекнул на изменения в деятельности Costa, заявив, что «наши инвестиции в Costa оказались не такими, какими мы хотели бы их видеть с точки зрения инвестиционной гипотезы».

Сейчас компания рассматривает возможность продажи сети кофеен. Компания провела первоначальные переговоры с небольшим числом потенциальных претендентов на Costa, в том числе с частными инвестиционными компаниями. Первые предложения от заинтересованных сторон ожидаются осенью, однако решение о продаже еще не принято.

Потенциальная продажа сети кофеен Costa, которая на данный момент работает в 50 странах, может стимулировать рост заключения сделок в сфере упакованных продуктов питания, где наблюдается устойчивый рост, поскольку компании стремятся к расширению производства.