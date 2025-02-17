Платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время», однако влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

После введения антироссийских санкций в 2022 году в России перестали работать иностранные карты Visa и Mastercard. Аксаков считает, что возвращение этих платежных систем возможно в ближайшее время, так как считает, что они потеряли большой рынок и будут стремиться вернуться на него.

По мнению Аксакова, это будет непросто, так как россияне уже привыкли к новым реалиям, а национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность. Депутат отметил, что Visa и Mastercard — международные системы, поэтому их можно будет использовать для отправки платежей в Европу и Америку.

Платежная система «Мир» стала альтернативой иностранным картам внутри страны. Также стала популярной китайская платежная система UnionPay, которая предлагает возможность международных переводов. Еще одним решением стали виртуальные предоплаченные карты Visa, которые можно использовать для онлайн-платежей и покупок.

Вместе с тем VIsa и Mastercard по-прежнему осуществляют деятельность в России. Это связано с тем, что все операции, проводимые через эти платежные системы в пределах страны, осуществляются через национальную систему платежных карт (НСПК).

Напомним, что с 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности. Это может сказаться на их приеме в банкоматах и терминалах, сообщает РБК. При этом операции по таким картам продолжатся, а проблема затронет менее 1% от всей терминальной сети.