Криптовалютная биржа Coinbase объявила о партнерстве с компанией Perplexity, специализирующейся на искусственном интеллекте, для предоставления пользователям интуитивно понятных и точных аналитических данных о криптовалютном рынке в реальном времени.

@brian_armstrong / Х

На первом этапе, который уже запущен, браузер Comet от Perplexity интегрировал рыночные данные Coinbase, включая текущие цены и информацию об индексе COIN50. Пользователи могут кликнуть на изменение цены и получить объяснение причин движения, подкрепленное актуальными данными и анализом искусственного интеллекта.

Вторая фаза, запланированная на ближайшее будущее, позволит задавать вопросы, такие как «Почему Solana растет сегодня?», и получать точные ответы с учетом рыночного контекста.

Forbes отмечает, что партнерство открывает путь к созданию автономных ИИ-агентов, способных управлять криптоактивами. Интеграция также решает проблему переизбытка информации на крипторынке, где волатильность и обилие данных часто затрудняют анализ.

По данным Grand View Research, рынок аналитики данных, ключевой для таких платформ, как Perplexity, в 2024 году оценивался в $69,5 млрд и к 2030 году достигнет $302 млрд с ежегодным ростом на 28,7%.