Стартап Perplexity запустил браузер Comet, сообщил TechCrunch. Вскоре Reuters cо ссылкой на источники написал, что в ближайшие недели свой браузер с искусственным интеллектом планирует запустить OpenAI. Это может пошатнуть положение Google Chrome, по данным компании StatCounter, доминирующего на рынке интернет-поиска с долей более 66%.

Peplexity

Бразуер Open AI построен, а открытом коде Chromium, интегрирует ИИ-агентов, таких как Operator, для выполнения задач вроде бронирования или заполнения форм. Источники, пожелавшие остаться анонимными, уточнили, что браузер позволит OpenAI собирать пользовательские данные, угрожая рекламному бизнесу Alphabet (владеет Google), который приносит 75% ее выручки.

Поисковик Comet от Perplexity сейчас доступен подписчикам тарифа Max за $200 в месяц. Comet использует ИИ-поисковик Perplexity и ассистента Comet Assistant, который управляет вкладками, суммирует письма и отвечает на вопросы о веб-страницах. Тестирование показало, что ассистент пока ошибается в сложных задачах, таких как бронирование парковки, из-за галлюцинаций.

Reuters отмечает, что конкуренцию усиливают два других стартапа, The Browser Company и Brave, которые также выпустили браузеры на базе искусственного интеллекта, способные просматривать и обобщать информацию в интернете.

Давление на Google усиливается и со стороны американских властей. В августе 2024 года суд постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, тратя миллиарды долларов на сделки, которые ограничивали конкуренцию. В апреле началось разбирательство, в ходе которого будут установлены меры по устранению монополии компании на рынке онлайн-поиска.