Количество торговых точек бренда Concept Group (детская одежда Acoola, одежда для взрослых Concept Club и нижнее белье Infinity Lingerie) за год сократилось с 284 до 151. В 2026-м компания планирует закрыть еще 12,5% сети, оставив 132 магазина. Новые открытия приостановлены. Такие данные следуют из отчетности ООО «Концепт групп» за 2025 год. В самой компании информацию не комментируют.

Основной владелец Concept Group — АФК «Система». Годовая выручка снизилась на 4%, до 8,7 млрд руб. Чистый убыток сократился вдвое — до 298 млн руб.

В этом году компания собирается избавиться от убыточных точек, оставив только те, что приносят прибыль. Параллельно ведутся переговоры с арендодателями о снижении ставок. Кроме того, группа рассчитывает уменьшить закупочные цены на 10% — за счет смены валюты расчетов с зарубежными фабриками и получения скидок.

Concept Group — не единственная, кто сокращает присутствие в обычных магазинах. В 2025 году физические точки закрыли 25 производителей одежды, среди них Incity, Mellow, Etam. Около 20 российских марок и вовсе ушли в интернет, полностью отказавшись от традиционной розницы.

Gloria Jeans в 2026-м планирует закрыть около 150 магазинов. Обувной ретейлер Zenden тоже намерен сворачивать сеть. О своем банкротстве объявила сеть Modis, а спортивный бренд Desport оказался под угрозой закрытия из-за претензий кредиторов.

После бурного расширения 2023 года, когда отечественные марки активно занимали площади ушедших иностранцев, многие торговые центры оказались перенасыщены магазинами одежды. Конкуренция резко обострилась. В четвертом квартале прошлого года именно сегмент одежды стал главным по числу закрытий в московских ТЦ — 56% от общего объема.

Эксперты называют несколько причин: высокая инфляция, рост налоговой нагрузки, дорогие кредиты, снижение покупательской способности и переток покупателей в интернет.

Доля онлайн-продаж одежды и обуви за шесть лет выросла с 12 до 50%. В 2025-м показатель достиг 60%. На этом фоне Concept Group планирует усилить интернет-направление: увеличить ассортимент в электронной коммерции на 50% и внедрить доставку с самовывозом из магазинов. Эксперты предрекают, что 2026-й станет для рынка одежды годом выживания — потребители продолжают экономить, а ретейлеры вынуждены адаптироваться.

