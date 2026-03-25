Российский ретейлер Gloria Jeans планирует до конца года сократить сеть примерно на 150 торговых точек. Об этом РБК сообщили источники на рынке коммерческой недвижимости и рекламы, знакомые с планами компании. Процесс закрытия наименее рентабельных объектов будет растянут во времени — магазины будут выводиться из сети по мере истечения арендных договоров, что позволит избежать штрафных санкций за досрочный выход.



Второй источник РБК сообщил, что в компании обсуждается оптимизация сразу на 150–200 объектах. Динамика последних лет уже свидетельствует о развороте стратегии. На конец 2023 года сеть насчитывала 710 магазинов, а к середине того же года — 696. За неполных два года компания закрыла 102 торговые точки, и сейчас работает 608 магазинов: 566 в России, 20 в Казахстане и 22 в Беларуси. Запланированные на 2026 год закрытия означают, что темпы оптимизации существенно ускорятся.

Сама Gloria Jeans информацию не комментирует.

Между тем еще в начале 2024 года основатель и гендиректор компании Владимир Мельников заявлял о намерении расширить сеть до 900–1000 точек в течение двух-трех лет. Планы пришлось скорректировать.

При этом ретейлер не отказывается от открытий, но подход к выбору локаций изменился. Если раньше стандартный магазин занимал 600–800 кв. м, то с 2023 года компания делает ставку на помещения площадью 1,5–2 тыс. кв. м — в том числе на местах, которые ранее занимали ушедшие из России H&M, Uniqlo и Zara.

Впрочем, и крупный формат не гарантирует успеха: флагман на Тверской улице, открытый на месте крупнейшего российского магазина H&M, оказался под угрозой — аренда обходилась компании в 168–204 млн руб. в год, а объемы продаж не позволяли окупить расходы.

Параллельно с 2024 года Gloria Jeans поэтапно продает собственные швейные производства в регионах. В 2025 году ретейлер также закрыл магазины подросткового бренда Ready! Steady! Go! из-за слабых продаж, чтобы сконцентрироваться на развитии основной марки.

История Gloria Jeans вписывается в более широкую тенденцию. В 2025 году офлайн-сети прекратили работу у 25 fashion-брендов в России — среди них Incity, Mellow, Etam и ряд других.

По данным консультантов по недвижимости, около 20 российских брендов одежды и обуви в прошлом году полностью закрыли магазины, некоторые из них сделали ставку исключительно на онлайн-канал. В целом доля онлайн-продаж одежды и обуви за последние шесть лет выросла с 12 до 50%, что повлияло на обороты офлайн-точек.

Рост арендных ставок, снижение покупательского потока и ухудшение показателей конверсии вынуждают сети принимать жесткие решения о сокращении присутствия. Освобождающиеся площади в торговых центрах все чаще занимают заведения общественного питания и развлекательных форматов.

Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет «годом выживания» для модного рынка, поскольку потребители продолжат сокращать покупки и переходить к более рациональному потреблению.

