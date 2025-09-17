Международная мультимедийная компания Condé Nast анонсировала запуск платформы Vette — маркетплейса, на котором инфлюенсеры смогут создавать свои страницы для продажи товаров от брендов без затрат на склады и логистику. Бренды будут отправлять заказы напрямую покупателям, а платформа возьмет на себя процесс оформления покупок. Запуск состоится в начале 2026 года.

Unsplash

Vette позиционируется как решение проблемы неудобства покупок по рекомендациям в соцсетях, где сейчас преобладают партнерские ссылки от авторов контента на сайты брендов.

Платформа предоставит продавцам инструменты на базе ИИ для подбора товаров из ассортимента брендов, анализа продаж и маркетинга, что поможет им строить прямые отношения с аудиторией — в качестве аналогии можно привести российскую платформу «Авито», работающую по похожей модеои. По словам исполнительного директора по моде Vogue и старшего вице-президента по коммерции Condé Nast Лизы Айкен, разработка «сделает процесс от обнаружения товара в соцсетях до покупки более бесшовным».

Создатели Vette также описывают платформу как новый канал дистрибуции, особенно для крупных дизайнеров и новых талантов, страдающих от давления ретейлеров. Монетизация построена на распределении доходов между платформой, инфлюенсерами и брендами, детали этой модели не раскрываются.

Анонс Vette состоялся на фоне развития глобального рынка инфлюенс-маркетинга, который, по прогнозам, достигнет примерно $33 млрд в 2025 году — это более чем втрое превышает показатели 2020 года.

В начале июня сервис «Яндекс Ритм» представил новую функцию, которая позволяет инфлюенсерам и пользователям формировать тематические подборки товаров и образов. Они отображаются в ленте «Яндекс Ритма» и под поисковой строкой на главной странице «Яндекса».