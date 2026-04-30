Microsoft фиксирует резкий рост популярности ИИ-ассистента M365 Copilot, несмотря на скепсис вокруг продукта. По данным компании, число платных корпоративных пользователей достигло 20 млн, а уровень вовлеченности уже сопоставим с Outlook.

Valent Lau, Unsplash

Глава компании Сатья Наделла в ходе квартального отчета сообщил, что число платных корпоративных пользователей Microsoft 365 Copilot достигло 20 млн. По его словам, спрос со стороны крупного бизнеса резко ускорился: число компаний с более чем 50 тыс. оплаченных рабочих мест выросло в четыре раза. Среди клиентов — Bayer, Johnson & Johnson, Mercedes-Benz и Roche, каждая из которых приобрела свыше 90 тыс. лицензий.

Отдельно Наделла отметил масштабную сделку с Accenture — более чем на 740 тыс. рабочих мест. «Это наша крупнейшая победа в проекте Copilot на сегодняшний день», — подчеркнул он.

По словам Наделлы, активность пользователей Copilot уже сопоставима с привычными инструментами коммуникации. Количество запросов на одного пользователя выросло почти на 20% за квартал, а недельная активность достигла уровня Outlook.

Читайте также Microsoft добавит в Copilot функции автономных ИИ-агентов

Аналитик Morgan Stanley Кит Вайс также подтвердил сильную динамику: «Показатели Microsoft 365 Copilot впечатляют и, на мой взгляд, значительно превосходят ожидания большинства».

В отличие от ряда конкурентов, Copilot не привязан к одной модели. Microsoft использует мультимодельный подход с интеллектуальной маршрутизацией, которая позволяет комбинировать разные ИИ для получения оптимального результата.

В частности, платформа уже поддерживает решения от Anthropic, включая модель Claude.

Дополнительный импульс росту дает агентный режим: с недавнего времени он включен по умолчанию в Copilot, а также в Word, Excel и PowerPoint. Он позволяет ИИ выполнять многошаговые задачи прямо внутри документов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.