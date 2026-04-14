Microsoft тестирует интеграцию функций, напоминающих возможности OpenClaw, в Microsoft 365 Copilot. В компании подтвердили, что новые инструменты будут ориентированы на корпоративный сегмент и получат усиленные механизмы безопасности — в отличие от OpenClaw, который регулярно критикуют за потенциальные риски.

OpenClaw — это решение, работающее напрямую на устройстве пользователя. Система разворачивается локально и позволяет запускать ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи от имени владельца. Если Microsoft создаст аналогичный инструмент с локальной архитектурой, это логично впишется в стратегию развития экосистемы автономных агентов, которую компания активно наращивает в последние месяцы.



В частности, в марте Microsoft вывела на рынок Copilot Cowork — решение, которое смещает фокус с привычных сценариев общения и поиска на выполнение конкретных операций внутри приложений Microsoft 365. Ключевым элементом здесь является технология Work IQ, формирующая поведенческую модель агента с учетом пользовательских привычек и рабочего контекста.

Для работы Cowork Microsoft использует модель Claude от Anthropic, с которой компания заключила партнерство в прошлом году. Claude доступен как одна из опций внутри Cowork. При этом, хотя OpenClaw поддерживает разные модели, именно эта остается одной из самых популярных среди его пользователей. Важно, что Cowork работает исключительно в облаке.

В феврале компания также представила Copilot Tasks — еще одного ИИ-агента для автоматизации задач, запущенного в режиме предварительного просмотра. Судя по позиционированию, инструмент ориентирован на продвинутых пользователей: он способен выполнять как типичные офисные задачи (например, управление электронной почтой), так и более широкие сценарии — от планирования поездок до организации встреч. При этом Copilot Tasks также работает в облачной среде.

Пока остается открытым вопрос, станет ли новый Claw от Microsoft полноценным локальным агентом или ограничится заимствованием ключевых функций OpenClaw. По имеющимся данным, одной из центральных характеристик разрабатываемого решения станет постоянная активность — агент сможет работать в фоновом режиме 24/7 и выполнять многоэтапные задачи без участия пользователя.

Примечательно, что несмотря на поддержку Windows, среди пользователей OpenClaw неожиданно популярной платформой стал Mac Mini: компактные и относительно доступные устройства быстро раскупаются. Это косвенно указывает на спрос на локальные ИИ-решения — фактор, который Microsoft, вероятно, учитывает при разработке собственного продукта.

Ожидается, что новый агент представят на конференции Microsoft Build в июне. Как отмечает The Verge, речь может идти о следующем этапе развития экосистемы Copilot — с акцентом на автономность и длительное выполнение задач.

