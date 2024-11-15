Подразделение General Motors по производству беспилотных автомобилей Cruise признало, что в ходе федерального расследования представило ложный отчет. Теперь компании предстоит выплатить штраф в размере $500 тыс. в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, сообщает Reuters.

В Министерстве юстиции заявили, что Cruise не сообщила Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) ключевые детали аварии, в которой ее роботакси сбило пешехода.

Согласно трехлетнему соглашению, компания должна сотрудничать с правительственными расследованиями и внедрить программу соблюдения правил безопасности. Она также обязана предоставлять ежегодные отчеты в прокуратуру США, которая может начать судебное преследование за инкриминируемое преступление, если Cruise не будет соблюдать правила в течение следующих трех лет.

«Компания будет выполнять требования, изложенные в соглашении, поскольку мы продолжаем двигаться вперед под новым руководством и с твердой приверженностью к прозрачности в отношениях с регулирующими органами», — говорится в заявлении президента Cruise Крейга Глиддена.

В связи с аварией и последующим расследованием генеральный директор и соучредитель Cruise ушли в отставку. Компания также сократила четверть своего штата и уволила девять руководителей, включая главного операционного директора и главного специалиста по правовым вопросам и политике.

В ходе инцидента беспилотный автомобиль Cruise сбил пешехода и остановился. Но затем роботакси съехало на обочину, потащив за собой пострадавшего. В отчете Cruise, направленном в NHTSA, упоминание об этом было опущено. Впоследствии GM заключила с женщиной, попавшей в аварию, мировое соглашение на сумму около $8 млн.

В сентябре компания согласилась выплатить штраф в размере $1,5 млн, чтобы остановить расследование NHTSA. Cruise должна представить в NHTSA план корректирующих действий по соблюдению требований к оформлению сообщений о серьезных инцидентах, а также повысить требования к отчетности как минимум на два года.

Расследование NHTSA, принимает ли компания Cruise достаточные меры предосторожности для обеспечения безопасности пешеходов, остается открытым. В августе компания отозвала 1,2 тыс. роботакси из-за проблем с тормозной системой. Компания также находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Ранее TD Bank признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям и согласился выплатить Министерству юстиции и финансовым регуляторам сумму в $3 млрд в виде штрафов и других санкций. За шесть лет банк отмыл более $670 млн. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что по крайней мере в одной из этих схем были задействованы пять сотрудников.