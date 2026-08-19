Cursor запустил собственный сервис для хостинга кода Origin — в момент, когда у GitHub возникли очередные проблемы с доступностью. Стартап рассчитывает превратить инструмент в полноценную среду для разработки.

Mohammad Rahmani, Unsplash

Origin позволяет хранить код в репозиториях, работать с ним совместно, редактировать файлы и работать с pull request («запросы на включение изменений») — то есть выполнять основные задачи, ради которых разработчики используют GitHub. В будущем Cursor обещает добавить в платформу нативных ИИ-агентов и расширить ее до экосистемы инструментов для более крупных проектов.

При этом Origin не требует от разработчиков отказываться от GitHub. Платформа поддерживает работу с его репозиториями: пользователи могут подключить организацию в GitHub, выбрать нужные проекты и синхронизировать их с Origin. Таким образом, Cursor предлагает не полную замену GitHub, а альтернативную инфраструктуру, которую можно использовать параллельно с ним.

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Запуск Origin совпал с очередным крупным сбоем GitHub. В тот же день часть функций платформы была недоступна более шести часов, а уровень ошибок по всему миру, по сообщениям СМИ, приближался к 20%. Для разработчиков, которые используют GitHub как основную инфраструктуру для работы с кодом, подобные сбои становятся серьезной проблемой.

Проблемы платформы не ограничиваются одним инцидентом. По анализу LeadDev, за последний год GitHub пережил 257 сбоев. Ранее Microsoft уже объявляла о мерах по повышению доступности сервиса после серии подобных инцидентов.

При этом главным препятствием для Cursor остается масштаб GitHub. По состоянию на октябрь прошлого года платформой пользовались около 180 млн разработчиков, и она остается крупнейшим в мире хостингом исходного кода. На этом фоне Origin предстоит конкурировать с уже глубоко укоренившейся инфраструктурой GitHub.

Запуск Origin показывает, что Cursor расширяет конкуренцию с GitHub за пределы ИИ-редактора кода. Компания создает собственную платформу, объединяющую хранение и совместную работу с кодом с ИИ-инструментами для разработки.

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