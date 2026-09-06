Эксперты Авито Авто составили подборку автомобилей из известных видеоигр и подобрали похожие модели, представленные в объявлениях на платформе. В обзор вошли автомобили из Resident Evil, Cyberpunk 2077, Need for Speed: Most Wanted и Forza Horizon 5 — игр, где транспорт героев стал частью сюжета и визуального образа персонажей.

Авито

В новой части Resident Evil герой Леон Кеннеди впервые в истории серии управляет реальным серийным автомобилем — Porsche Cayenne Turbo GT, разгоняющимся до 100 км/ч за 3,3 секунды и развивающим скорость до 305 км/ч.

Похожая модель представлена на Авито Авто: Porsche Cayenne Coupe 4.0 AT 2024 года выпуска, спортивный полноприводный кроссовер в кузове купе с бензиновым двигателем объемом 4 л и мощностью 659 лошадиных сил, оснащенный усиленными тормозами с керамическими элементами и заниженной по сравнению с базовой версией подвеской. Автомобиль продается в Краснодаре за 26,4 млн рублей.

Авито

Для персонажа Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077 разработчики использовали Porsche 911 Turbo (930) — по сюжету игры автомобилю около 100 лет, но благодаря кастомному дизайну он остается одной из узнаваемых машин виртуального Найт-Сити.

Похожий вариант на платформе — Porsche 911 Turbo 3.3 MT 1987 года выпуска, редкая заводская версия поколения 930 с шестицилиндровым турбированным двигателем объемом 3,3 л и мощностью 330 л.с., механической коробкой передач и задним приводом. Автомобиль в белом цвете, оснащенный характерным для модели антикрылом «китовый хвост», продается в Москве за 22,5 млн рублей.

Авито

BMW M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted получила известность в игровом сообществе благодаря серебристо-синей ливрее, которую до сих пор воспроизводят в других гоночных играх. Дорожная версия такой модификации почти не выпускалась — автомобиль создавался прежде всего для автоспорта.

На Авито Авто представлен близкий по характеристикам вариант: BMW M3 3.3 AMT 2003 года с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,3 л и мощностью 343 л.с., роботизированной коробкой передач и задним приводом, разгоняющийся до 100 км/ч за 5,2 секунды. Купе золотого цвета продается в Москве за 9,9 млн рублей.

Авито

Гиперкар Koenigsegg Jesko мощностью более 1600 л.с. отличается высокими скоростными характеристиками в игре Forza Horizon 5. Прямого аналога модели на платформе нет, поэтому эксперты подобрали автомобиль близкого класса — Ferrari SF90 Stradale.

Гибридная силовая установка сочетает 4-литровый битурбированный V8 и три электромотора, суммарная мощность достигает 1000 л.с.; полный привод и 8-ступенчатая роботизированная коробка передач обеспечивают разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Автомобиль красного цвета продается в Москве за 27,5 млн рублей.

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