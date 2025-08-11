С осени вступит в силу закон, запрещающий использование земельных участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) для коммерческих целей.

Согласно новым правилам, на территории СНТ нельзя будет организовывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники или магазины. Исключение сделано только для продажи выращенного урожая, но при условии, что владелец не нанимает работников, а площадь участка не превышает 50 соток.

Председатель объединения «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что отслеживать соблюдение новых правил будет сложно, поскольку механизм контроля пока не до конца проработан.

Член президиума Союза садоводов Олег Киреев поддержал инициативу, заявив, что промышленные объекты, такие как склады или автосервисы, не должны располагаться в СНТ, поскольку это место для отдыха, где люди восстанавливают силы.

Он добавил, что сейчас рядом с дачами работают коммерческие предприятия, загрязняющие территорию, при этом их деятельность никак не регулируется. По его словам, предприниматели пользуются инфраструктурой, созданной за счет членов товарищества, ради личной выгоды.

Киреев считает, что если человек хочет зарабатывать на своем участке, то должен делать это в рамках закона — выращивать фрукты, овощи или зелень и продавать их.

Юрист по земельному праву Евгений Туляков пояснил, что ограничения на ведение бизнеса в СНТ существовали и раньше, но новый закон ужесточает правила. Он подчеркнул, что на дачных участках запрещено открывать хостелы, мастерские и другие коммерческие объекты без специального разрешения, и должен соблюдаться баланс между частными и общественными интересами.

Туляков отметил, что, хоть в СНТ и нужны магазины или сервисы для местных жителей, но это не значит, что товарищества должны превращаться в бизнес-зоны.

Он также добавил, что проверки будут проводиться в основном по жалобам соседей, которых не устроит деятельность предпринимателей на соседних участках.

Таким образом, новый закон существенно ограничивает возможности дачников по ведению бизнеса, оставляя лишь небольшой простор для продажи собственного урожая.