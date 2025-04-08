Аналитики «Яндекс Рекламы» опросили 2,6 тыс. активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тыс. человек и выяснили, что почти у половины из них есть дача или участок. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что 45% опрошенных россиян уже имеют в собственности дачу или участок. Еще 12% сообщили, что на летний сезон планируют арендовать загородный дом, а 17% — собираются его приобрести.

39% владельцев дач сообщили, что в этом году сделают там ремонт. Из них 79% планируют косметический, а 20% — капитальный ремонт дома. Еще 31% собираются привести в порядок другие помещения на участке. Построить что-то новое в этом году намерен каждый третий владелец дачи.

Индустриальный лидер категории DIY в «Яндекс Реклам» Леван Тодуа рассказал, что пик покупок товаров для строительства придется на апрель, когда треть пользователей планирует озадачиться выбором материалов.

Эксперт также сообщил, что в этом году в среднем на строительство и ремонт дачники планируют потратить 124 тыс. руб. При этом 8% закладывают на эти цели более 300 тыс. На товары для дачи и участка пользователи готовы в среднем потратить 42 тыс. руб.

Чаще всего владельцы загородной недвижимости выбирают и покупают товары для ремонта в интернете. С поисковой строки начинают 43% пользователей, 41% ищут их на сайтах интернет-магазинов, а 37% — в приложениях.

В среднем от начала поиска до покупки товара для ремонта проходит 26 дней. За это время человек посещает около 13 сайтов и задает поиску 21 запрос, сообщили аналитики.

Ранее россияне рассказали, сколько собираются потратить на ремонт в квартире. Более половины (54%) планирует уложиться в 200 тыс. руб. При этом каждый пятый (18%)собирается потратить от 200 до 400 тыс. руб., а 10% — от 400 до 600 тыс. руб.