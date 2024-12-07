Жители Дагестана пожаловались на проблемы доступа к иностранным сайтам, а также на сбой в отдельных приложениях и мессенджерах. Телекоммуникационная компания Ellco ответила на жалобу в своем Telegram-канале.

«В связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет сегодня с 16:00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию. Предполагаемое время восстановления — 16:00 7.12.2024»,— говорится в сообщении.

В ходе учений, проводимых совместно с операторами связи, оценивается эффективность ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети «Интернет». Также определяются информационные системы, работоспособность которых зависит от связи с сервисами, библиотеками и другими ресурсами, расположенными в зарубежных сетях связи, сообщает «Коммерсантъ» со слов Роскомнадзора.

«Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети «Интернет» обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия»,— добавили в ведомстве.

С октября в Дагестане, а также в Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае Telegram и запрещенные в России соцсети работают лишь при включенном VPN. В середине ноября федеральные сми сообщили о том, что в декабре в России также отключат зарубежный «Интернет».

Ранее стало известно, что правительство предварительно одобрило законопроект, ограничивающий майнинг криптовалют в российских регионах, где наблюдается сложная ситуация в электроэнергетике. Запрет планируется ввести до 2031 года, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.