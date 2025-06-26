Главные «клиенты» дальневосточной ипотеки — молодые пары и мужчины 35 лет, однако из других регионов подходящих для ее выдачи приезжают всего лишь 11%. Такие данные озвучила на форуме недвижимости «Движение» заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова. «Инк» спросил у представителя власти, почему молодежь ждут на Дальнем Востоке.

Дальневосточная ипотека — государственная программа поддержки жителей одноименного региона России, предусматривающая льготное ипотечное кредитование покупки жилья по сниженной процентной ставке. Участниками программы могут стать граждане России, проживающие на территории Дальнего Востока, либо переехавшие туда на постоянное место жительства. Льготная ставка составляет всего 2%, значительно ниже средней рыночной ставки по ипотеке, что делает покупку недвижимости гораздо доступнее для населения.

Вице-премьер Приморья рассказала, что рынок Дальнего Востока самый быстрорастущий во всей стране по объему жилья.

«Из 8 федеральных округов, рост по объему сделок на первичном рынке наблюдается только в двух федеральных округах. Это Центральный и Дальневосточный. Если говорить про Центральный федеральный округ, понятно — там [рост] за счет спроса в Москве, а в Дальневосточном федеральном округе [такой рост] как раз за счет дальневосточной ипотеки», — заявила Иванникова.

Зампредседателя показала социальный портрет заемщика дальневосточной ипотеки, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.

Это мужчина 30−35 лет, который работает в государственном секторе или крупной компании и живет на Дальнем Востоке со средним доходом 50−80 тыс. руб. Также ипотеку получают молодые пары специалистов, которые переезжают в регион для работы и жизни.

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Число переезжающих, впрочем, сравнительно невелико: 89% всех сделок приходится на жителей Дальнего Востока и только 11% — это сделки с жителями из других регионов, пояснила Иванникова.

Редактор «Инк» задал вопрос представителю власти, есть ли у региона потенциал привлечь больше молодых переселенцев и какие усилия для этого предпринимаются.

«Однозначно да. Ведь программа должна работать не только в интересах застройщиков. Задача государственного сектора — за счет реализации дальневосточной ипотеки привлечь жителей из других регионов. К сожалению, у нас наблюдается отток населения, а задача это население увеличивать», — рассказала Иванникова.

Так, в регионе действует программа подготовки «Муравьев-Амурский 2030». «Это когда готовят управленческие кадры специально для работы на Дальнем Востоке. Привлекают специалистов из всех субъектов Российской Федерации. Мы заинтересованы в этих людях», — уточнила собеседника «Инка».

Она добавила, что крупные предприятия региона, к примеру судостроительный завод «Звезда», предоставляют специалистам из других регионов арендное жилье и так называемые «подъемные» — определенная сумма денег на обустройство на месте, однако в первую очередь все зависит от усилий и желания задержаться в этом регионе каждого сотрудника лично.

«Дальний Восток для сильных и выносливых», — резюмировала заместитель председателя.