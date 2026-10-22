Правительство рассматривает возможность разрешить операторам фискальных данных (ОФД) использовать серверные мощности российских облачных провайдеров. Для этого рабочая группа по инфраструктуре для искусственного интеллекта готовит изменения в закон о контрольно-кассовой технике. Инициатива должна устранить правовые ограничения, из-за которых операторам сложно переносить обработку кассовых данных в облако, сообщили Forbes источники, знакомые с обсуждением.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости



Сейчас закон требует, чтобы оборудование для работы с фискальными данными принадлежало ОФД либо было арендовано им напрямую. В облачной модели вычислительная нагрузка может распределяться между серверами, что затрудняет подтверждение прав на конкретную технику. Дополнительные ограничения действуют для систем, которые признаны значимыми объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Предлагаемый механизм предполагает размещение систем ОФД на закрепленных за ними серверах или стойках в российских центрах обработки данных. Такое оборудование должно входить в аттестованный контур безопасности. Инициатором выступила АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям», среди учредителей которой — «Яндекс Облако» и РТК-ЦОД, структура «Ростелекома». Минцифры пока не получило документы и сообщило, что изучит предложение после их поступления.

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Перенос части операций в облако может упростить внедрение ИИ для анализа чеков, классификации товаров и поиска подозрительных транзакций. Однако участники рынка предлагают разграничить критические и вспомогательные системы. К первым относятся прием чеков, проверка фискальных признаков и передача сведений в ФНС. Если одинаково строгие требования распространятся также на аналитические и другие дополнительные сервисы, расходы ОФД могут вырасти, что отразится на стоимости услуг для предпринимателей.

По расчетам гендиректора Life Pay Ашота Григоряна, годовой объем бизнеса ОФД составляет 9–12 млрд руб., причем 10–20% затрат связано с инфраструктурой. Возможный дополнительный доход облачных компаний от обслуживания операторов оценивается в 0,9–2,3 млрд руб. Для российского рынка облачных услуг объемом 416,5 млрд руб. в 2025 году, по данным iKS-Consulting, это эквивалентно 0,2–0,6%. При этом часть операторов уже использует коммерческие дата-центры, поэтому не все расходы станут новым спросом на облачные решения.

Значительного перетока клиентов в облако участники отрасли не прогнозируют. По оценке консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в России насчитывается около 15 ОФД, на пять крупнейших приходится примерно три четверти рынка. У лидеров есть собственные серверные мощности, поэтому для них могут быть актуальнее отдельные сервисы — резервное копирование, обработка данных и инструменты ИИ. Вместе с тем новые правила могут стать основой для пересмотра ограничений на облачные технологии и в других регулируемых секторах.

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