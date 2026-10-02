Большую часть новых мощностей ЦОДов, заявленных в Московском регионе на 2026 год, введут позже запланированного. Из 199 МВт рынок получит лишь около 65,7 МВт, следует из оценки NF Group. На фоне уже существующего дефицита свободных мощностей такие переносы дополнительно ограничат предложение.

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На 2027 год в регионе заявлено более 160 МВт коммерческих мощностей, однако основную часть этого объема составляют проекты, перенесенные с более ранних сроков. Еще свыше 260 МВт запланировано на 2028 год. Таким образом, значительная часть будущего предложения пока существует только в планах.

Для крупных клиентов это означает сокращение выбора свободных площадок. NF Group оценивает неудовлетворенный спрос в Московском регионе в 200−300 МВт. Нехватка доступных мощностей может замедлять расширение вычислительной инфраструктуры компаний, особенно в проектах с высоким энергопотреблением.

Одновременно замедлились темпы ввода новых мощностей. В 2023−2024 годах мощности ЦОДов в регионе увеличивались на 13−15% ежегодно, а в 2025–2026 годах — лишь на 5−7%. На фоне растущего спроса свободные ресурсы действующих объектов сокращаются, а быстро разместить новые ИТ-проекты становится сложнее.

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Сроки строительства сдвигаются из-за высокой стоимости финансирования, сложностей с подключением к энергосетям, подготовкой площадок и поставками оборудования. Кроме того, часть ранее заявленных объектов находилась на ранних стадиях проработки, поэтому их запуск изначально оставался неопределенным.

Московский регион остается главным центром российского рынка ЦОДов. Здесь сосредоточено около 75% мощностей страны. В регионе находятся крупнейшие заказчики, развитая телекоммуникационная инфраструктура и значительная часть отраслевых специалистов, поэтому быстро заместить московские мощности объектами в других регионах будет сложно.

Часть вычислительных нагрузок со временем может перейти в другие регионы — прежде всего там, где минимальная задержка сигнала не имеет критического значения. Но для этого потребуется развивать энергетику, собственную генерацию, магистральные сети и кадровую базу. Пока же переносы проектов увеличивают сроки ожидания новых мощностей и сохраняют дефицит предложения в Московском регионе.

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