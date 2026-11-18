Российские компании наращивают спрос на дизельные генераторные установки (ДГУ) мощностью 200–800 кВт для резервного питания дата-центров. Такие решения востребованы не только у крупных операторов, но и у среднего бизнеса, который строит собственные серверные и мини-ЦОДы. Производители оборудования отмечают изменение структуры заказов: вместо одной крупной электростанции клиенты все чаще выбирают несколько генераторов, которые можно размещать на разных площадках и подключать по мере роста нагрузки.

Unsplash

В группе компаний ТСС фиксируют рост числа таких запросов после инцидентов с дата-центрами. По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Геннадия Попова, крупные операторы развивают распределенную инфраструктуру, а средние компании создают компактные ЦОДы или предусматривают дополнительный резерв. Если раньше заказчики чаще рассматривали станции мощностью 2–3 МВт, то теперь интересуются несколькими установками по 200–800 кВт. Такая конфигурация позволяет избежать единой точки отказа и отдельно резервировать отдельные серверные залы. Клиентам также важны автоматизация, удаленный мониторинг и интеграция генераторов с источниками бесперебойного питания и системами диспетчеризации.

«Энергопром» также сообщает об увеличении спроса на компактные и распределенные установки. При этом ДГУ нужны заказчикам не только для дата-центров, но и для обеспечения автономности офисной инфраструктуры. Чтобы ускорить поставки, компания развивает складскую программу и открыла три дополнительных склада ближе к Центральному федеральному округу.

По оценке ТСС, в 2025 году на дата-центры приходилось 15–18% продаж промышленных ДГУ в России, а в 2026 году доля может вырасти до 20–25%. В «Энергопроме» ожидают более значительного изменения: по оценке компании, доля ЦОДов в портфеле заказов крупнейших производителей генераторного оборудования может увеличиться с 17% в 2025 году до 40–50% в этом году. В целом российский рынок генераторных установок в 2025 году вырос примерно на 6%, до 1,3 млн единиц. В ТСС связывают спрос не только с инцидентами в дата-центрах, но и с дефицитом доступных энергомощностей и удорожанием электричества.

Переход на несколько небольших установок позволяет быстрее запускать инфраструктуру, но обходится дороже в расчете на единицу мощности. Директор по развитию и эксплуатации РТК-ЦОД Константин Степанов объясняет эту тенденцию нехваткой подходящих земельных участков и свободной электрической мощности, особенно в Московском регионе. Поэтому крупные корпоративные заказчики строят контейнерные и модульные ЦОДы на уже доступных площадках. Первоначальные вложения в такие проекты ниже, а мощности можно вводить поэтапно, хотя стоимость киловатта оказывается выше, чем в крупном дата-центре.

Читайте также Производители контейнерных ЦОДов столкнулись с нехваткой оборудования

Дополнительный аргумент в пользу распределенной генерации — возможность гибко резервировать нагрузку. Несколько ДГУ позволяют организовать схему N+1, при которой один агрегат служит резервом для остальных, или обеспечить питание наиболее критичных серверных залов без дублирования всей мощности объекта. Представитель ЗПИФ «Рентал ПРО» отмечает, что при высокой стоимости заемного финансирования компаниям невыгодно заранее закупать оборудование для еще не загруженных площадок. Поэтапное строительство позволяет соотносить инвестиции с фактическим ростом нагрузки. При этом надежность системы зависит не только от генератора: необходимы согласованная работа автоматики, топливоснабжения и ИБП.

В сегменте ДГУ мощностью до 1 МВт дефицита оборудования участники рынка пока не видят. На нем работают российские производители и сборочные площадки, доступны также импортные модели. Однако подобрать готовую установку недостаточно: сложности возникают при настройке автоматики, синхронизации агрегатов, адаптации двигателей к режимам работы дата-центра и организации сервисного обслуживания. Поэтому заказчики оценивают не только сроки поставки, но и доступность запчастей и сервисной сети. С более мощными установками ситуация сложнее: производственные линии загружены, а отдельные модели приходится заказывать заранее. При позднем размещении заказа получить оборудование в 2027 году может быть трудно.

При этом спрос на генераторы меньшей мощности растет не во всех сегментах. Компания ПСМ, специализирующаяся на крупных энергоустановках, не отмечает такого сдвига среди своих заказчиков. По словам ее гендиректора Андрея Медведева, за последние два года средняя мощность ДГУ для дата-центров в портфеле компании увеличилась с 1–1,8 до 2–2,5 МВт. С 2023 года ЦОДы входят в тройку крупнейших направлений отгрузок ПСМ, а в 2026 году на такие заказы приходится около 60% производственной загрузки.

Одновременно дата-центры все чаще рассматривают газовую генерацию в качестве основного источника электроэнергии, оставляя дизельные установки для аварийного резерва. ПСМ реализует два проекта газовой генерации мощностью в несколько десятков мегаватт. По прогнозу Медведева, спрос на газопоршневые установки будет расти, как и интерес к системам накопления энергии для работы с переменными нагрузками. Еще одним направлением станет строительство энергоцентров под ключ, когда один подрядчик отвечает за проектирование, поставку оборудования и ввод объекта в эксплуатацию.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.