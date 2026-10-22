Российские заказчики контейнерных дата-центров теперь могут ждать поставки до восьми месяцев вместо прежних одного-двух. Производители столкнулись с увеличением числа заказов и ограничениями по выпуску оборудования, рассказали РБК участники рынка. Дополнительным импульсом стали октябрьские атаки на инфраструктуру крупных компаний, после которых бизнес активнее занялся резервированием ИТ-систем.

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Гендиректор промышленного ИТ-интегратора «Ультиматек» Павел Растопшин отмечает, что после атак на дата-центр «Яндекса» число обращений выросло минимум втрое относительно лета. Первый заметный всплеск компания наблюдала после атаки на склады Wildberries. В первую очередь модульные ЦОДы заказывают промышленные предприятия: они размещают на таких площадках критические системы, чтобы уменьшить вероятность остановки производства. Решения также востребованы у банков и ретейлеров.

Единой оценки сроков поставки на рынке нет. В РТК-ЦОД считают, что изготовление комплекса по индивидуальному проекту может занимать шесть месяцев и более. YADRO пока производит такие объекты за три-четыре месяца, в отдельных случаях — за четыре с половиной. Директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов оценивает цикл сборки и доставки примерно в три месяца при условии наличия комплектующих. При этом заказчикам приходится заблаговременно занимать производственные мощности, а дальнейшие задержки будут зависеть от обеспеченности компонентами.

Дольше всего приходится ждать не сами контейнеры, а оборудование для их работы: системы бесперебойного питания, охлаждения, аккумуляторные батареи и силовую электронику. По словам Растопшина, сроки поставок отдельных позиций увеличились на фоне изменений логистики и импортозамещения. Производство также ограничивают нехватка монтажников и инженеров для пусконаладочных работ. Даже доставленный комплекс не сможет функционировать без подготовленной площадки, электроснабжения и связи.

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По данным iKS-Consulting, объем российского рынка контейнерных дата-центров в 2025 году достиг 5,2 млрд руб., увеличившись за год на 37%. Более половины рынка контейнерных и модульных решений приходится на GreenMDC, «Датарк» и НАГ. Среди других производителей — YADRO, «Утилекс», «АйТек», «ГрандМоторс», Sitronics Group, МТС и ICL. Участники отрасли не прогнозируют существенного подорожания продукции, но ожидают новых заказов. Сокращение сроков вероятнее всего начнется с типовых конфигураций, для которых оборудование уже закуплено.

Модульные дата-центры подходят не для всех задач и не могут полностью заменить капитальные объекты. Они позволяют быстрее вводить мощности и наращивать их поэтапно, однако выбор формата зависит от размеров проекта, характеристик площадки и доступной электроэнергии. Дополнительные сложности возникают при размещении высокопроизводительного оборудования для искусственного интеллекта: при нагрузке около 40 кВт на стойку воздушного охлаждения может оказаться недостаточно, и потребуется жидкостная система.

Параллельно компании пересматривают подход к размещению ИТ-инфраструктуры. Вместо концентрации всех критических систем на одной площадке они стремятся распределять мощности между несколькими объектами, чтобы сохранить работу сервисов при отказах и атаках. По оценке участников рынка, развитие такой архитектуры будет поддерживать интерес к модульным решениям и в дальнейшем.

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