Датская студия Swift Creatives представила необычную коллекцию модульных камер видеонаблюдения, которые по форме напоминают яркие соломинки или леденцы. Дизайнеры хотели сделать домашнее видеонаблюдение не только функциональным, но и эстетичным — с элементами игры и архитектурной изысканности.

Фото: Swift Creatives

Система называется Sculptural Surveillance и состоит из алюминиевых деталей, покрытых порошковой краской. Модули можно комбинировать, создавая индивидуальные конструкции для сада или двора. К сменным головкам подключаются разные функции: камеры, освещение, динамики, датчики движения и лампы. При этом сама форма легко меняется — секции бывают прямыми, изогнутыми или волнообразными.

Фото: Swift Creatives

По задумке генерального директора компании Карстена Эриксена, проект должен стать альтернативой привычным массивным и скучным камерам. Новая система позволяет создать все — от высокой прямой камеры с вращением на 360 градусов до скульптурных форм, напоминающих леденцы-трости или коктейльные трубочки. Крепление внизу обеспечивает простую установку в землю, дерево или бетон.

Прототипы уже протестировали в разных городах Дании, и, по словам Эриксена, реакция людей оказалась позитивной: многие проявили неподдельное любопытство и интерес к необычному дизайну.

Фото: Swift Creatives

Swift Creatives является международной студией дизайна и инноваций, которая разрабатывает продукты и решения для таких брендов, как LG, Panasonic и Samsung.