Датские дизайнеры представили домашние камеры наблюдения в виде ярких соломинок для напитков

Датская студия Swift Creatives представила необычную коллекцию модульных камер видеонаблюдения, которые по форме напоминают яркие соломинки или леденцы. Дизайнеры хотели сделать домашнее видеонаблюдение не только функциональным, но и эстетичным — с элементами игры и архитектурной изысканности.

Фото: Swift Creatives

Система называется Sculptural Surveillance и состоит из алюминиевых деталей, покрытых порошковой краской. Модули можно комбинировать, создавая индивидуальные конструкции для сада или двора. К сменным головкам подключаются разные функции: камеры, освещение, динамики, датчики движения и лампы. При этом сама форма легко меняется — секции бывают прямыми, изогнутыми или волнообразными.

Фото: Swift Creatives

По задумке генерального директора компании Карстена Эриксена, проект должен стать альтернативой привычным массивным и скучным камерам. Новая система позволяет создать все — от высокой прямой камеры с вращением на 360 градусов до скульптурных форм, напоминающих леденцы-трости или коктейльные трубочки. Крепление внизу обеспечивает простую установку в землю, дерево или бетон.

Прототипы уже протестировали в разных городах Дании, и, по словам Эриксена, реакция людей оказалась позитивной: многие проявили неподдельное любопытство и интерес к необычному дизайну.

Фото: Swift Creatives

Swift Creatives является международной студией дизайна и инноваций, которая разрабатывает продукты и решения для таких брендов, как LG, Panasonic и Samsung.

