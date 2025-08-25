В Таппинге, пригороде Перта, завершилось строительство первого в Австралии дома, оба этажа которого полностью выполнены с помощью 3D-печати без использования деревянного каркаса.

Фото: Contec, Австралия

Для печати использовали промышленного робота CyBe из Нидерландов. Он послойно выдавливал специальную бетонную смесь, которая застывает менее чем за три минуты и выдерживает нагрузку до 50 МПа — в три раза прочнее стандартного кирпича.

Фото: Contec, Австралия

На создание каркаса ушло всего 18 часов, однако установка крыши, электрики, полов и других элементов заняла несколько месяцев. В итоге строительство продолжалось около пяти месяцев.

По данным компании Contec, стены дома не только прочные, но и огнестойкие, водонепроницаемые, устойчивые к термитам и рассчитаны на ураганы, что делает их особенно подходящими для условий Западной Австралии.

Фото: Contec, Австралия

В готовом доме имеется три спальни, две ванные комнаты, гараж, балкон и большие окна, наполняющие пространство светом. Его точная стоимость неизвестна, но, по словам представителей Contec Australia, проект оказался на 22% дешевле традиционного строительства из кирпича, что открывает новые перспективы для развития жилищного строительства в стране.