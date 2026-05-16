Датский стартап Atech закрыл раунд на $800 тыс. для разработки платформы, которая переносит принцип «вайб-кодинга» в создание аппаратных прототипов. Среди инвесторов — ИИ-платформа для разработки приложений Lovable, скаутский фонд a16z, Sequoia Scout Fund и Nordic Makers. Сам раунд небольшой, однако состав инвесторов показывает интерес крупных венчурных игроков к идее «демократизации» разработки железа.

Термин «вайб-кодинг», который вошел в обиход в начале 2025 года, описывает подход, при котором пользователь формулирует задачу на естественном языке, а ИИ генерирует готовый код без необходимости разбираться в синтаксисе и технических деталях. Atech переносит эту логику в физический мир. Теперь пользователь покупает стартовый набор на сайте компании, описывает нужное устройство ИИ-чатботу и получает код для работающего прототипа.

По словам директора по клиентскому опыту Густава Хугода, аудитория Atech уже сейчас варьируется от четырехлетних детей, собирающих игрушечные машинки, до инженеров, разрабатывающих системы точного измерения напряжения для установок синтеза водорода.

Традиционно создание аппаратных прототипов требует либо многолетнего опыта в электронике и программировании микроконтроллеров, либо доступа к дорогостоящим специалистам с нужной квалификацией. Atech делает ставку на то, что ИИ сможет снизить этот порог примерно так же, как это произошло с разработкой программного обеспечения. «По мере того как пропасть в доступности в программировании сократилась, то же самое произойдет и с аппаратным обеспечением», — считает Хугод.

Интерес Lovable к Atech не случаен. Сама платформа строится на идее генерации полноценных веб-приложений по текстовому описанию и к 2026 году уже набрала заметную аудиторию среди непрограммистов. Инвестиция в Atech позволяет Lovable расширить эту концепцию за пределы цифровых продуктов и одновременно проверить, существует ли аналогичный спрос в мире физического производства.



Привлеченные средства Atech планирует направить на исследования, разработку, маркетинг и найм сотрудников. Компания пока не раскрывает число пользователей и объем продаж стартовых наборов. Главный вопрос для масштабирования — сможет ли платформа обеспечить достаточную точность генерируемого кода для задач, где особенно важна надежность: промышленных датчиков, медицинских устройств или систем управления. В потребительском сегменте требования ниже, поэтому именно здесь у Atech больше всего шансов на быстрый рост.

Появление таких стартапов вписывается в более широкий тренд: удешевление генеративного AI делает рентабельным создание узкоспециализированных инструментов под конкретные профессиональные задачи. Если Atech удастся доказать работоспособность подхода за пределами простых прототипов, рынок аппаратной разработки, который сегодня во многом закрыт для широкой аудитории, может измениться так же сильно, как no-code платформы когда-то изменили рынок программного обеспечения.

