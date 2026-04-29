Apple усилила контроль над приложениями с так называемым vibe-кодингом, однако это не помешало стартапу Lovable вывести на рынок собственный мобильный конструктор без кода. Приложение уже доступно в App Store и Google Play и позволяет создавать цифровые продукты с помощью искусственного интеллекта.

Сервис ориентирован на разработчиков и энтузиастов, которым важно быстро фиксировать идеи: пользователь задает голосовую или текстовую команду, после чего ИИ-агент сам начинает работу над проектом. Концепцию приложения можно проработать буквально «на ходу», не привязываясь к компьютеру.

Платформа поддерживает кросс-девайсный сценарий: пользователь может начать разработку на смартфоне и продолжить ее на ПК с того же этапа, а также получать уведомления о готовности сборки.

Выход Lovable совпал с недавними разъяснениями Apple по правилам для приложений с динамической генерацией кода. Компания не запрещает такие решения напрямую, но ограничивает их ключевую функциональность: приложения не должны загружать новый код или менять свое поведение после модерации, поскольку это создает риски для безопасности и мешает полноценной проверке.

Apple ранее уже блокировала обновления ряда популярных инструментов, включая Replit и Vibecode. Также из App Store временно удаляли приложение Anything — оно вернулось только после доработок.

Согласно новым требованиям, приложения, созданные с помощью vibe-кодинга, больше не могут запускаться внутри самих платформ-разработчиков. Вместо этого предпросмотр переносится в браузер — именно эту модель, судя по всему, использует Lovable. Стартап прямо заявляет, что помогает превращать идеи в «работающие веб-сайты или веб-приложения», фактически обходя ограничения на исполнение кода внутри мобильного приложения.

