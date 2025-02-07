Новое исследование показывает, что даже кратковременное воздействие загрязняющих воздух твердых частиц (PM) может ухудшать способность человека сосредотачиваться и распознавать эмоции, что затрудняет выполнение обычных, повседневных задач, снижает уровень внимания, увеличивает рассеянность и оказывает влияние на социальные взаимодействия.

Чтобы понять, как загрязненный воздух влияет на людей, исследователи провели эксперимент, в котором одна группа участников дышали чистым воздухом, а вторая — загрязненным создаваемым с помощью дыма от свечей. После этого ученые проанализировали, как изменились когнитивные способности участников до и через четыре часа после воздействия, оценивая их рабочую память, способность распознавать эмоции, скорость реакции и устойчивое внимание. Результаты показали, что загрязненный воздух отрицательно сказывается почти на всех способностях, независимо от того, дышали участники носом или только ртом.

Эксперты предполагают, что воспалительные процессы, вызванные загрязнением окружающей среды, могут быть причиной нарушений когнитивных функций. Они отмечают, что хотя избирательное внимание и способность распознавать эмоции пострадали, рабочая память осталась относительно неповрежденной. Это предполагает, что некоторые функции мозга более защищены от кратковременного воздействия загрязняющих веществ.

Доктор Томас Фаэрти, соавтор исследования из Бирмингемского университета, отметил, что результаты их работы предоставляют убедительные доказательства того, что даже кратковременное воздействие твердых частиц воздуха может негативно сказываться на тех когнитивных функциях, которые необходимы для повседневной жизни, например, для регулярных походов в магазин.

Профессор Фрэнсис Поуп, также соавтор исследования, добавил, что плохое качество воздуха негативно влияет на умственное развитие и приводит к снижению трудоспособности, что имеет серьезные социальные и экономические последствия в высокотехнологичном мире, где успех во многом зависит от когнитивных способностей.

Когнитивные навыки имеют важное значение в повседневной жизни, поскольку включают множество психических процессов, необходимых для выполнения различных задач. Например, избирательное внимание помогает людям принимать решения и действовать целенаправленно, расставляя приоритеты товаров в списке покупок в супермаркете, когда нужно игнорировать лишнее и избегать импульсных покупок.

Рабочая память, в свою очередь, служит в качестве временного хранилища для обработки и управления информацией, что необходимо для задач, требующих одновременной работы с несколькими факторами, например, при планировании расписания или ведении нескольких разговоров одновременно. Социально-эмоциональное познание, которое включает распознавание и интерпретацию эмоций как у себя, так и у других людей, помогает справляться с социальными нормами. Несмотря на то что каждое из этих навыков является отдельным, они взаимодействуют друг с другом, позволяя эффективно выполнять задачи на работе и в других сферах жизни.

В целом исследование подчеркивает важность дальнейшего изучения того, как загрязнение воздуха сказывается на когнитивных функциях, а также необходимости анализа долгосрочных последствий, особенно для уязвимых групп, таких как дети и пожилые люди.

Профессор Гордон МакФигганс из Манчестерского университета, соавтор исследования, отметил: «Наши результаты показывают, насколько загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности, а также выявляет необходимость детального изучения воздействия различных источников загрязнения на здоровье мозга у пожилых людей, которые являются наиболее уязвимой категорией».

Это исследование стало первым, в котором на экспериментальном уровне было рассмотрено, каким образом вдыхаемые загрязняющие вещества влияют на когнитивные функции. Исследователи акцентируют внимание на необходимости глубокого анализа долгосрочных последствий такого воздействия и выработки эффективных мер защиты.

Загрязнение воздуха представляет собой одну из самых серьезных угроз для здоровья человечества на глобальном уровне, существенно увеличивая риск преждевременной смертности. Оно разрушительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Одним из наиболее опасных загрязнителей воздуха являются частицы PM2,5. В 2015 году погибло приблизительно 4,2 млн человек только из-за воздействий, вызванных этими частицами. В связи с этой ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует, чтобы предельные значения для PM2,5 были установлены на уровне ниже 15 мкг/м³ для суточных средних показателей и менее 5 мкг/м³ для годовых.

Во всем мире растет число случаев заболевания раком легких среди людей, которые никогда не курили. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что загрязнение воздуха является ключевым фактором этого роста. По данным Международного агентства, рак легких у некурящих людей стал пятой по распространенности причиной смерти от онкологических заболеваний.