Во всем мире растет число случаев заболевания раком легких среди людей, которые никогда не курили. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что загрязнение воздуха является ключевым фактором этого роста. По данным Международного агентства, рак легких у некурящих людей стал пятой по распространенности причиной смерти от онкологических заболеваний.

Доктор Фредди Брей, ведущий автор исследования и глава отдела в Международном агентстве по изучению рака, подчеркнул важность незамедлительного мониторинга изменений в риске возникновения рака легких. Он указал на необходимость дополнительных исследований, направленных на выявление возможных причинно-следственных связей, таких как загрязнение окружающей среды, особенно в тех регионах, где курение не является основным фактором заболеваемости.

Брей отметил, что в странах, где наблюдается снижение уровня курения, например в Великобритании и США, увеличивается процент случаев рака легких у никогда не куривших людей. Он также добавил, что будущее увеличение случаев аденокарциномы, связанных с загрязнением воздуха, на глобальном уровне будет зависеть от эффективности принимаемых мер по борьбе с курением и снижению уровня загрязнения.

У некурящих людей рак легких, как правило, проявляется в виде аденокарциномы, которая стала самым распространенным типом этого заболевания среди мужчин и женщин по всему миру, по информации Международного агентства по изучению рака. В исследовании за 2022 год зафиксировано около 200 тыс. случаев аденокарциномы, связанных с загрязнением атмосферного воздуха. При этом наибольшее количество случаев отмечается в Восточной Азии, в частности, в Китае.

Рак легких остается ведущей причиной заболеваемости в мире. В 2022 году приблизительно 2,5 млн человек столкнулись с этим заболеванием, но структура заболеваемости в зависимости от подтипов за последние десятилетия значительно изменилась.

Согласно данным, аденокарцинома стала одним из основных типов рака легких среди мужчин и женщин. В 2022 году она составила 45,6% случаев у мужчин и 59,7% у женщин, тогда как в 2020 году эти значения составили 39,0% и 57,1% соответственно.

Эта форма рака затрагивает до 70% случаев у некурящих. При этом в большинстве стран за последние 40 лет уровень заболеваемости среди мужчин снизился (около 1,6 млн случаев в 2022 году). Среди женщин он продолжает расти, и в 2022 году рак легких был диагностирован примерно у 900 тыс. женщин.

В 2023 году количество женщин с диагнозом рак легких в Великобритании впервые превысило число заболевших мужчин. Это открытие стало призывом для женщин быть столь же внимательными к признакам этого заболевания, как они уже привыкли быть внимательными к раку молочной железы.

Эксперты в области онкологии отметили, что изменение соотношения заболеваемости связано с историческими различиями в курении; например, мужчины начали курить в среднем гораздо раньше, что повлияло на статистику. Кроме того, в последние десятилетия были замечены изменения в производстве сигарет и способах их употребления, что также отразилось на заболеваемости раком легких различного подтипа.

Исследования, проведенные Международным агентством по изучению рака, указывают на нарастающие доказательства связи между загрязнением окружающей среды и увеличенным риском развития аденокарциномы. Хотя неизвестно, какую долю случаев рака легких составляют люди, никогда не курившие, но есть данные, что эта статистика увеличивается.

Брей отметил, что результаты исследования помогают понять оптимальные методы предотвращения этого заболевания и оптимизировать профилактические меры. Различия в тенденциях по половому признаку следующих поколений дают представление о том, какие факторы следует учитывать при разработке стратегий борьбы с курением и загрязнением воздуха для групп с высоким риском.

Для людей в возрасте от 25 до 49 лет меланома является второй по распространенности формой рака. Ее появление связано с солнечным ожогом в детстве или подростковом возрасте, что почти удваивает риск развития меланомы в течение жизни человека. Меланома — самая опасная разновидность рака кожи, так как она может давать метастазы и распространяться на другие органы. Однако есть несколько способов предупредить развитие рака.