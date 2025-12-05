Китайский производитель чипов для искусственного интеллекта Moore Threads Technology Co. совершил сенсационный дебют на Шанхайской фондовой бирже, установив абсолютный рекорд по росту стоимости после реформы системы IPO в 2019 году. Стоимость акций компании в первый же день торгов взлетела на 425%, пишет Bloomberg.

Этот исключительный старт стал возможен после успешного первичного размещения, в ходе которого компания привлекла 8 млрд юаней (около $1,13 млрд или 92,4 млрд руб.). Ажиотажный спрос инвесторов был очевиден: розничные предложения были переподписаны более чем в 2750 раз.



Листинг Moore Threads стал ярким символом стремления Китая к технологической независимости. Компания позиционируется как ключевой национальный игрок, способный составить конкуренцию таким гигантам, как Nvidia, чей доступ на китайский рынок ограничен санкциями США. Ранее в 2023 году Министерство торговли США уже вносило Moore Threads в «черный список», что, однако, только подогрело интерес инвесторов, видящих в компании флагмана импортозамещения.

Успеху IPO способствовала политика китайских властей по поддержке высокотехнологичных стартапов. Регуляторы упростили правила листинга для пока убыточных компаний на биржевой площадке Star Board (аналог Nasdaq), что открыло дорогу таким перспективным, но финансово незрелым проектам, как Moore Threads.

Компания, основанная бывшим топ-менеджером Nvidia, изначально фокусировалась на графических процессорах для игр, но быстро переориентировалась на разработку ускорителей для задач искусственного интеллекта. Теперь она входит в пул китайских конкурентов, включая Cambricon и Huawei, борющихся за долю рынка, освободившуюся после Nvidia.

Несмотря на впечатляющий рост выручки (на 182% за первые три квартала 2022 года), компания остается убыточной.

Ее оценка выглядит высокой: соотношение цены к объему продаж в 123 раза превышает цену размещения. Сам андеррайтер предупреждал инвесторов о рисках, связанных с такой оценкой. Некоторые аналитики, наблюдая рекордный взлет, высказывают опасения о возможном «пузыре» в сегменте.

Успешное IPO Moore Threads сигнализирует о мощном импульсе, который получает китайская полупроводниковая отрасль на волне геополитики и государственной поддержки. Оно может открыть дорогу для листинга других крупных национальных производителей чипов и подтверждает готовность инвесторов делать высокорискованные ставки на компании, которые воспринимаются как будущие лидеры технологической независимости Китая.