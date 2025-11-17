Санкт-Петербургская биржа совместно с СПБ Банком и СПБ Клирингом запустила инновационый механизм инвестирования в стартапы и быстрорастущие компании через биржевую инфраструктуру. Новая система интегрирует краудинвестинговые платформы «Аврора» и brainbox. VC с биржевыми инструментами, создавая единое окно для доступа к венчурным инвестициям, говорится в пресс-релизе компании.

Freepik

Это позволяет малым и средним компаниям привлекать финансирование через организованную биржевую инфраструктуру, а инвесторам — получать доступ к акциям перспективных компаний еще до их выхода на IPO.

Как пояснил исполнительный директор СПБ Биржи Иван Сузимов, ключевая цель проекта — объединение рынка венчурных инвестиций и биржевого рынка капитала. Механизм работает по следующей схеме: инвесторы подают заявки через брокеров СПБ Биржи, после чего СПБ Банк выкупает акции выбранных компаний на сумму совокупных заявок и через клиринговый центр заключает сделки с брокерами.

По словам управляющего партнера brainbox. VС Сергея Егорова, первая сделка станет рыночным прецедентом, способным изменить правила игры на российском венчурном рынке. Генеральный директор «Авроры» Анатолий Бобраков подчеркивает, что инвесторы получают двойное преимущество — надежность биржевой инфраструктуры и доступ к сделкам, отобранным профессиональным венчурным фондом «Восход» с активами 18 млрд рублей.

Альберт Алиев, CEO brainbox. VC, провел историческую параллель с NASDAQ, отметив, что именно биржевая инфраструктура стала драйвером роста технологических компаний в США.

По его словам, новый механизм создает основу для формирования цивилизованного рынка прямых инвестиций для физических лиц и способствует росту числа перспективных публичных компаний в России, завершая создание полноценного инвестиционного лифта от ранних стадий финансирования до выхода на биржу.