Каждая пятая команда в России успевает закрыть более 80% своих задач вовремя, однако исследование российского таск-трекера Kaiten показывает, что для большинства это по-прежнему большая проблема. Основные причины срыва дедлайнов — размытые приоритеты, внезапные срочные задачи и перегрузка работой. Команда Kaiten поделилась с «Инком» данными исследования.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Аналитика основана на данных таск-трекера Kaiten за первый квартал 2025 года, охватывающих 3092 команды разного размера, а также анонимном опросе, в котором приняли участие 1103 работающих россиянина.

Выяснилось, что 68% команд удается завершить хотя бы половину задач в срок, а у 19% успешность выполнения задач превышает 80%. Тем не менее 9% команд с трудом успевают выполнить даже 30% своих задач вовремя.

Показатели сильно зависят от размера коллектива. В небольших группах (от 3 до 10 человек) выполняется в срок в среднем 70% задач. В командах от 11 до 50 сотрудников этот показатель снижается до 66%, а у более крупных команд (от 50 до 100 человек) — до 65%. Однако лучшие результаты показывают самые большие команды (от 100 человек), которые в среднем завершают 75% своих задач вовремя.

Основной проблемой, по данным опроса Kaiten среди сотрудников российских компаний, является неясность приоритетов: 53% опрошенных отметили, что задачи срываются из-за отсутствия четких указаний от руководства, какие задачи важны в данный момент, а какие могут подождать. Также причиной срыва дедлайнов являются внезапные срочные задачи (47%) и чрезмерная нагрузка (44%). 31% респондентов указали на частые изменения фокуса работы, а 24% — на долгие согласования, которые затягивают сроки.

«Исследование показало, что проблемы с дедлайнами не всегда связаны с количеством работы или размером команды, а с организационными сбоями: неопределенностью в приоритетах, внезапными задачами и постоянными изменениями в фокусе работы. Это трудно решить вручную, особенно когда команда растет, и именно поэтому мы разрабатываем инструменты, которые помогают увидеть перегрузки и сделать процессы более прозрачными и управляемыми», — пояснил Денис Разнометов, генеральный директор Kaiten.