DeepL, известная своими инструментами перевода текста, выходит на рынок голосового переводчика. Компания представила набор продуктов для разных сценариев — от деловых встреч до мобильного и веб-общения, а также взаимодействия сотрудников с клиентами. Параллельно запущен API, с помощью которого разработчики и компании смогут создавать собственные приложения, например для колл-центров.

Генеральный директор Ярек Кутыловски в интервью TechCrunch назвал переход к голосовому переводу логичным этапом развития компании после многолетней работы с текстами и документами. По его словам, одной из ключевых задач остается баланс между минимальной задержкой и точностью перевода.

Среди представленных решений — интеграции с Zoom и Microsoft Teams. Пользователи могут выбирать между аудиопереводом в реальном времени и отображением текста на экране. Продукт доступен в формате раннего доступа. Также доступны мобильные и веб-версии, а для групповых сессий предусмотрено подключение через QR-коды. Система поддерживает адаптацию к специализированной терминологии — от профессиональных выражений до имен и названий компаний.

Текущая архитектура построена по распространенной схеме, когда речь сначала преобразуется в текст, затем переводится и снова синтезируется в аудио. В компании подчеркивают, что накопленный опыт в текстовом переводе позволяет удерживать высокое качество. В перспективе DeepL рассматривает создание сквозной модели голосового перевода, однако такие системы пока остаются технологически сложной задачей для всей индустрии.

В DeepL рассчитывают, что такие решения помогут компаниям эффективнее работать с клиентами на разных языках — особенно на фоне дефицита специалистов и высокой стоимости их найма.

