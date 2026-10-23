Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и MiniMax получили разрешение властей на международное использование своих ИИ-моделей. Об этом сообщило связанное с китайскими государственными СМИ издание, передает Reuters.

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По данным агентства, информация появилась в четверг, 22 октября, в аккаунте в социальных сетях, связанном с китайской государственной телекомпанией CCTV.

В пятницу пользователь Yuyuan Tantian также сообщил, что зарубежные пользователи призывают другие китайские модели с открытым исходным кодом последовать примеру DeepSeek и MiniMax.

При этом Китай одновременно расширяет возможности экспорта ИИ-технологий и усиливает контроль над их передачей за рубеж. 16 октября Пекин предложил включить 23 технологии искусственного интеллекта в список экспортного контроля. В их числе — технологии, связанные с ИИ-моделями, агентами и вычислительными кластерами.

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Ранее Министерство коммерции Китая заявило, что большинство ИИ-технологий останутся доступными для экспорта. Для технологий с открытым исходным кодом планируется упростить получение экспортных лицензий. Кроме того, китайские компании смогут создавать собственные вычислительные центры за рубежом.

Эти меры отражают стремление Пекина укреплять позиции китайских разработчиков на мировом рынке ИИ, одновременно ограничивая передачу технологий, которые власти считают критически важными для национальной безопасности на фоне технологического соперничества с США.

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