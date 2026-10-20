В Китае создали государственную компанию National Data Group, которая займется развитием рынка данных и их коммерческим использованием. Новая структура должна наладить обмен данными между различными отраслями и регионами страны, а также поддержать развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Peter Zhan, Unsplash

Штаб-квартира National Data Group находится в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй, примерно в 100 км к юго-западу от Пекина. Этот район развивается как крупный центр технологий и инноваций, куда китайские власти постепенно переводят государственные предприятия и другие организации из столицы. Сама компания должна стать общенациональной площадкой для обмена данными между отраслями и регионами страны.

National Data Group будет сотрудничать с государственными структурами и частными компаниями, чтобы развивать рынок данных и находить новые способы их коммерческого использования. В частности, компания намерена расширять взаимодействие между отраслями и регионами, помогать участникам рынка обмениваться ресурсами и совместно развивать новые направления бизнеса.

В церемонии создания National Data Group принял участие вице-премьер Китая Дин Сюэсян. По данным государственных СМИ, он заявил, что новая компания поможет Китаю воспользоваться возможностями развития искусственного интеллекта, ускорить цифровизацию экономики и укрепить конкурентные преимущества страны. Дин Сюэсян также призвал развивать инфраструктуру данных, совершенствовать технологии и наладить эффективное управление новой структурой.

Читайте также Китай ограничил выезд из страны топам ИИ-индустрии

National Data Group не заменит действующие государственные ведомства, а займется практическим развитием рынка данных. В 2023 году Китай создал Национальное управление данных, которое отвечает за разработку политики в этой сфере и координирует развитие инфраструктуры для обмена и использования информационных ресурсов. Новая компания, в свою очередь, сосредоточится на практическом использовании данных и развитии рынка коммерческих проектах и внедрении данных в экономику. Ее создание одобрил Госсовет КНР, а государственными активами компании будет управлять профильный регулятор.

Создание National Data Group должно помочь Китаю расширить использование данных в бизнесе и развитии искусственного интеллекта. По данным «Синьхуа», компания будет развивать инфраструктуру обмена данными и сотрудничество между отраслями, чтобы предприятия и другие организации могли эффективнее использовать доступные информационные ресурсы. При этом конкретные коммерческие проекты и финансовые параметры новой структуры в опубликованных сообщениях пока не раскрываются.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.