Дэвид Сакс утверждает, что существуют «весомые доказательства» того, что DeepSeek использовала модели OpenAI для обучения своего ИИ. Тем временем, правительство и ВМС США обеспокоены быстрорастущей популярностью приложения из-за потенциальных проблем с безопасностью.

Венчурный инвестор Дэвид Сакс, глава отдела ИИ и криптовалют в Белом доме, заявил, что у него имеются «весомые доказательства» того, что китайская компания DeepSeek, занимающаяся ИИ, «извлекает» знания из моделей ИИ OpenAI, используя их ответы, и сравнил этот процесс с кражей.

DeepSeek, который стал популярным благодаря своим общедоступным, высокопроизводительным моделям и бесплатным чат-ботам, все более пристально изучается правительством США. Так, ВМС дали своим военнослужащим указание избегать использования технологий ИИ от китайской компании.

В распоряжении сказано, что DeepSeek не должен использоваться «в каком-либо качестве» из-за «потенциальных проблем безопасности и этических проблем, связанных с происхождением модели». Представитель ВМС США подтвердил эту информацию.

Дональд Трамп также обеспокоен внезапным быстрым ростом популярности DeepSeek. По его словам, это «должно стать тревожным сигналом» для американских технологических компаний.

Генеральный директор Scale AI Александр Ванг отметил, что последняя модель ИИ DeepSeek была «потрясающей». Он также описал гонку между США и Китаем как «войну ИИ».

Напомним, что инвесторы по всему миру начали активно продавать акции технологических компаний, опасаясь, что появление недорогой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek поставит под угрозу господство таких лидеров в области ИИ, как Nvidia.