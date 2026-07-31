Китайская компания DeepSeek открыла публичное бета-тестирование официального API для модели V4 Flash. По заявлению разработчика, обновление заметно расширило агентные возможности модели — ее способность самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи.

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Архитектура и размер версии V4-Flash-0731 не изменились по сравнению с V4-Flash-Preview — улучшения стали результатом дополнительного обучения модели. Новая версия также получила встроенную поддержку формата Responses API и была адаптирована для Codex.

«Агентные возможности значительно расширены, а результаты тестирования намного превосходят показатели V4-Pro-Preview», — говорится в журнале обновлений DeepSeek.

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Выпуск обновленной V4 Flash должен укрепить позиции DeepSeek в конкуренции с крупнейшими ИИ-компаниями, пишет Bloomberg. Компания рассчитывает привлечь разработчиков и корпоративных клиентов сравнительно низкой стоимостью использования модели при высокой заявленной производительности.

На китайском рынке DeepSeek соперничает с Alibaba, Tencent и другими разработчиками собственных ИИ-моделей. Нынешнее обновление затронуло только V4 Flash в API. V4 Pro, а также модели в приложении и веб-сервисе DeepSeek остались без изменений. Официальную версию V4 Pro компания пообещала выпустить позднее.

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