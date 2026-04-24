Китайский ИИ-стартап DeepSeek представил предварительную версию новой модели V4 — спустя год после того, как его недорогая разработка привлекла глобальное внимание и усилила конкуренцию на рынке.

Новая версия создается с ориентацией на аппаратную экосистему Huawei — это отражает усиливающуюся интеграцию китайских технологий в области вычислительных ускорителей и ИИ-инфраструктуры. Ранее компания в значительной степени опиралась на чипы Nvidia, однако теперь не раскрывает, какие процессоры использовались для обучения новой версии.

По данным DeepSeek, профессиональная версия V4 показывает результаты выше большинства моделей с открытым исходным кодом в тестах на глобальные знания. При этом она уступает только закрытой модели Google Gemini-Pro 3.1.

Отдельно отмечается более дешевая flash-версия модели — она рассчитана на быстрые и менее ресурсоемкие сценарии.

Предварительный релиз также рассматривается как этап доработки: компания планирует собирать обратную связь пользователей перед финальным запуском, сроки которого пока не объявлены.

Ранее DeepSeek планировала представить флагманскую модель V4 уже в середине февраля. Тогда сообщалось, что система получит расширенные возможности, особенно в программировании, а ее производительность может превзойти решения OpenAI GPT и Anthropic Claude по внутренним тестам.

Текущий релиз показывает поэтапный характер разработки. Компания делает ставку на постепенное улучшение модели и адаптацию под китайскую аппаратную экосистему — это усиливает позиции страны в глобальной гонке ИИ.

