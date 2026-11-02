Команда DeepSeek опубликовала на платформе GitHub прототип программного агента dsh-superagent с открытым исходным кодом. Журналисты сразу назвали эту разработку прямым ответом на инструмент Claude Code от компании Anthropic и аналогичный продукт Codex от OpenAI.

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Агент интегрируется с конкретным репозиторием на GitHub и отслеживает события платформы. При необходимости систему можно подключить к корпоративному мессенджеру Feishu. Главная особенность архитектуры заключается в подходе к авторизации. Программа выполняет действия только после прямого разрешения от команды разработчиков. По словам создателей, ресурс человеческого внимания выступает главным ограничением в многоагентных системах, но пристальный контроль за ИИ-алгоритмами все же требуется.

Внутренняя логика работы строится по схеме маршрутизатора и исполнителей. Постоянный маршрутизатор получает входящие события и распределяет задачи между отдельными моделями. Система преобразует запросы в параллельные процессы. Сейчас проект уже вызвал значительный интерес в сообществе разработчиков, репозиторий собрал около 4,6 тыс. звезд и более 400 ответвлений.

DeepSeek позиционирует этот релиз исключительно как исследовательский проект. Авторы признают, что некоторые функции из описания архитектуры пока отсутствуют на практике.

В публичных материалах отсутствуют результаты тестов, данные о скорости работы или стоимости выполнения операций. Эксперты считают, что пока рано говорить о том, что инструмент станет полноценным аналогом Claude Code. Реальное противостояние коммерческим продуктам агенту DeepSeek еще предстоит доказать.

Несмотря на статус прототипа, аналитики видят в этом релизе важный сигнал для рынка. Компания DeepSeek располагает значительными ресурсами. В октябре сообщалось, что разработчики привлекли около $15 млрд в преддверии первичного размещения акций.

Выбор открытой лицензии MIT предоставляет рынку бесплатный эталон для создания собственных систем. Доступность такого инструмента может усилить давление на стоимость коммерческих агентов для генерации кода и перенести конкуренцию в сферу надежности инфраструктуры.

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