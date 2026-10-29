Nvidia усиливает позиции на рынке ИИ-агентов, инвестируя в разработку Meta* и предоставляя вычислительную инфраструктуру для новых моделей. Однако высокая популярность технологии пока не гарантирует ее прибыльности, а вопросы безопасности остаются открытыми.

Immo Wegmann, Unsplash

Nvidia и Meta объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого модели семейства Muse, включая Wonder и Wonder Full, а также ИИ-агенты Meta будут работать на инфраструктуре Nvidia. По условиям сотрудничества Nvidia направит $3 млрд на развитие проекта. Компании также рассматривают возможность более тесной интеграции программных решений для безопасной работы ИИ-агентов.

Meta планирует расширить использование оборудования Nvidia, включая будущие платформы Vera Rubin и процессоры Vera. Это позволит обеспечить вычислительные мощности, необходимые для обучения моделей и обработки огромного количества запросов пользователей.

Nvidia стремится укрепить свои позиции на рынке, где искусственный интеллект постепенно переходит от генерации текстов и изображений к самостоятельному выполнению задач. ИИ-агенты способны взаимодействовать с цифровыми сервисами, обрабатывать запросы и выполнять последовательности действий без постоянного участия человека. Чем шире становится их применение, тем больше вычислительных ресурсов требуется для их работы.

По мнению Сида Нага, аналитика и основателя Tekonyx, поддержка Nvidia может повысить эффективность работы Muse** и создать дополнительный спрос на инфраструктуру компании. Если агент станет популярным инструментом для повседневных задач, Nvidia сможет оптимизировать вычисления под такие нагрузки и получить дополнительный источник роста.

Сотрудничество не ограничивается поставками оборудования. Компании рассматривают использование OpenShell — эталонной архитектуры Nvidia, предназначенной для обеспечения безопасности ИИ-агентов. Она может помочь ограничивать доступ агентов к учетным данным и контролировать среду, в которой они работают. Дополнительную роль в мониторинге поведения агентов может сыграть программное обеспечение Nvidia Sentry.

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Пока Muse ориентирована преимущественно на обычных пользователей и малый бизнес. Однако в перспективе технология может выйти на корпоративный рынок. Сотрудники все чаще используют ИИ-инструменты в повседневной жизни и переносят эти привычки на рабочее место. Если компании начнут массово внедрять агентов для автоматизации рабочих процессов, потребность в вычислительных мощностях может существенно вырасти.

Для Nvidia это открывает возможность зарабатывать не только на поставках графических процессоров, но и на программных решениях, которые помогают запускать, интегрировать и контролировать ИИ-агентов. Компания также инвестирует в другие крупные проекты в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI, Anthropic и SpaceX.

Несмотря на перспективы, у партнерства есть несколько серьезных рисков. Популярность Muse сама по себе не означает, что Meta сможет превратить его в устойчивый источник дохода. Пока неясно, какая бизнес-модель позволит окупить расходы на развитие и эксплуатацию агента.

Еще одна проблема — безопасность. Автономные агенты могут получать доступ к данным и цифровым сервисам, а значит, требуют надежных механизмов контроля. Ошибки в управлении доступом или поведении модели способны подорвать доверие пользователей и корпоративных клиентов.

Кроме того, вычислительные мощности не решают все проблемы. Даже самая производительная инфраструктура не гарантирует востребованности продукта, эффективности его работы или коммерческого успеха. По словам Нага, пока остается неясным, какие конкретные обязательства по росту и результатам берет на себя Meta в рамках партнерства.

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Сделка отражает более масштабную тенденцию: конкуренция в сфере искусственного интеллекта смещается от создания отдельных моделей к построению полноценной инфраструктуры для автономных систем. Nvidia стремится занять центральное место в этой экосистеме, поставляя не только вычислительные мощности, но и программные инструменты для запуска и безопасной работы агентов. Meta, в свою очередь, получает технологическую базу для развития Muse и расширения его применения.

Главный вопрос заключается в том, смогут ли ИИ-агенты стать не просто популярными, но и экономически выгодными. Если Meta удастся превратить Muse в востребованный продукт для потребителей и бизнеса, Nvidia получит дополнительный источник спроса на свои технологии. Если же монетизация и безопасность окажутся серьезными препятствиями, масштабные инвестиции могут не оправдать ожиданий.

* — компания, признанная Минюстом России экстремистской и запрещенная на территории РФ

** — продукт компании, признанной Минюстом России экстремистской и запрещенной на территории РФ

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