Китайский стартап DeepSeek объявил об обновлении своей модели искусственного интеллекта R1, которая принесла компании мировую известность в начале этого года. Компания сообщила о завершении «небольшого пробного обновления» и предоставила пользователям доступ для тестирования улучшенной модели. Детали самого обновления не разглашаются.

Китайский стартап из Ханчжоу произвел фурор в мировой технологической индустрии в январе, представив оригинальную модель R1 – ИИ, специализирующийся на логических рассуждениях. R1 превзошел западные аналоги по нескольким стандартизированным метрикам, при этом затраты на его разработку, по сообщениям, составили всего несколько миллионов долларов. Этот успех вызвал переоценку стратегий крупных инвестиций в вычислительные ресурсы для ИИ и спровоцировал волну новых моделей от китайских игроков, таких как Alibaba Group и Zhipu AI.

Дебют R1 превратил основателя DeepSeek Лян Вэньфэна в технологическую знаменитость и символ способности Китая конкурировать с лучшими разработчиками Кремниевой долины. В феврале президент Си Цзиньпин пригласил Ляна на встречу с наиболее видными предпринимателями страны, где молодой основатель оказался в одном ряду с соучредителем Alibaba Джек Ма и Пони Ма из Tencent Holdings Ltd.

По словам Гэри Тана, портфельного менеджера Allspring Global Investments, быстрый темп выпуска и обновления моделей после появления DeepSeek R1 привел к некоторой «усталости от моделей» среди инвесторов. Он отметил, что до тех пор, пока не произойдет прорыв в самой модели, инвесторы будут больше сосредоточены на том, какие интернет-компании смогут интегрировать ИИ в свои операции и создать «убойное приложение».

Обновление DeepSeek было анонсировано незадолго до публикации последнего финансового отчета Nvidia, ведущего производителя ИИ-чипов. Акции Nvidia заметно упали сразу после первоначального выпуска R1, однако впоследствии восстановились благодаря продолжающимся высоким темпам инвестиций в центры обработки данных для ИИ.