Южнокорейский стартап DEEPX расширит сотрудничество с Hyundai Motor Group и создаст вычислительную платформу для роботов с генеративным ИИ на базе энергоэффективных чипов второго поколения.

Генеральный директор DEEPX Локвон Ким сообщил, что компания ведет переговоры с правительством и инвесторами о привлечении более 600 млрд вон (около $408 млн) в текущем раунде финансирования перед возможным IPO в Южной Корее.

DEEPX основана бывшим инженером Apple Локвоном Кимом. Компания занимается разработкой нейронных процессоров (NPU). Они позволяют роботам, промышленным системам и беспилотным автомобилям выполнять задачи ИИ прямо на устройстве — без подключения к облаку. Ранее компания уже поставляла чипы для роботов-доставщиков Hyundai Motor Group.

Новая платформа Hyundai Motor Group будет использовать чипы DX-M2 второго поколения от DEEPX. Их серийное производство планируют начать в конце следующего года с применением 2-нанометрового техпроцесса Samsung Electronics.

Ким отметил, что энергоэффективные чипы DEEPX помогут снизить риск перегрева гуманоидных роботов, однако какие именно модели будут использовать DX-M2, он не уточнил. По его словам, чипы текущего поколения примерно в 20 раз энергоэффективнее и дешевле решений Nvidia серии Jetson Orin.

«Наши чипы следующего поколения оптимизированы для генеративного искусственного интеллекта, которые, подобно ChatGPT, позволят роботам учиться на собственном опыте», — заявил он.

Hyundai Motor Group ранее представила гуманоидного робота Atlas и планирует к 2028 году построить завод с выпуском до 30 тысяч роботов в год. Глава лаборатории робототехники компании Хен Дон Джин отметил, что сотрудничество с DEEPX является частью стратегии по созданию экосистемы партнеров для внедрения вычислений на устройствах в Южной Корее и за рубежом.

