В 2025 году потребность российской экономики в специалистах по искусственному интеллекту выросла примерно на 18% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным агентства J’son & Partners Consulting, за прошедший год на российских рекрутинговых платформах было опубликовано почти 200 тыс. вакансий для ИИ-специалистов, тогда как в 2024 году их количество составляло около 170 тыс., пишут «Ведомости».

Под ИИ-кадрами аналитики понимают широкий спектр профессионалов — инженеров, разработчиков, системных архитекторов, аналитиков и других технических специалистов, занимающихся созданием и внедрением решений на основе искусственного интеллекта.



Число таких вакансий увеличивается в среднем на 5 процентных пунктов быстрее, чем растет количество специалистов с соответствующими компетенциями.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в настоящее время в России насчитывается от 100 тыс. до 120 тыс. ИИ-специалистов, что на 15% больше, чем в 2024 году. Из них обучением моделей занимается около 1–3 тыс. ML-инженеров (Machine Learning), остальные относятся к сфере data science. Исследование hh.ru и Skillaz показывает, что с 2022 года спрос на таких специалистов увеличился в два раза.



Несмотря на запуск многочисленных образовательных программ в области ИИ, в России сохраняются предпосылки для увеличения разрыва между количеством обучаемых и требуемых на рынке специалистов в перспективе 2–3 лет.

Общее число работников в IT-отрасли за девять месяцев 2025 года превысило 1,15 млн человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на данные АНО «Цифровая экономика».

Директор института ИИ МФТИ Азамат Жилоков подтверждает, что потребность в кадрах действительно растет быстрее, чем развивается сам рынок ИИ. Основной причиной увеличения спроса он называет расширение применения технологий искусственного интеллекта в традиционных отраслях экономики.



Основным препятствием для массового обучения основам ИИ является дефицит преподавателей и их высокая загрузка. Заместитель генерального директора J’son & Partners Consulting Максим Столповский считает, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы могло бы стать привлечение практикующих специалистов из различных отраслей в качестве «играющих тренеров».