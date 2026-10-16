Половина московских предприятий видит в роботизации резерв для повышения эффективности на фоне дефицита кадров и удорожания труда. При этом высокие первоначальные вложения в оборудование и программное обеспечение остаются одним из главных препятствий для внедрения технологий, заявила заместитель мэра Москвы Мария Багреева на форуме «Эффективная роботизация».

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По данным опроса участников городского проекта «Производительность труда», половина предприятий уже готова внедрять автоматизированные решения. Они применяются в разных секторах экономики — от транспорта и логистики до торговли и строительства, где позволяют сокращать издержки и повышать конкурентоспособность.

Однако начинать роботизацию следует с анализа внутренних процессов, подчеркнула Багреева. Если автоматизировать неэффективно организованную работу без предварительной перестройки, новые технологии не решат существующих проблем, предупредила она.

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Чтобы снизить расходы бизнеса на внедрение оборудования, московские власти совместно с производителями запускают программу аренды устройств. Параллельно «Мосстратегия» формирует общероссийскую базу ИТ-решений и помогает компаниям выбирать подходящие технологии.

По прогнозу Багреевой, по мере технологических изменений дефицит работников будет дополняться нехваткой компетенций. Как считает заммэра, потребность в новых навыках возникнет в разных профессиях и на разных должностях.

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