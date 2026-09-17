Мировой парк промышленных роботов насчитывает около 4,66 млн машин. В 2024 году предприятия установили 542 000 новых роботов, а по итогам 2025-го их число. По данным «Акселератора ФРИИ», их число могло вырасти примерно до 575 000. В России парк составляет около 23 тыс. машин — сопоставимое количество, по словам директора акселератора Дмитрия Калаева, Китай устанавливает менее чем за месяц.

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При этом российский рынок робототехники продолжает расти. Спрос подталкивают дефицит кадров и рост зарплат: автоматизация становится для предприятий экономически привлекательнее. Дополнительный импульс дают импортозамещение и развитие искусственного интеллекта, который позволяет передавать роботам все более сложные операции. По оценке Калаева, в 2025 году объем российского рынка достиг 7,86 млрд руб., увеличившись за год на 14%.

Промышленными машинами рынок робототехники не ограничивается. Отдельное направление составляют сервисные роботы для складов, логистики, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, клининга и других сфер. По данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2024 году в мире продали около 199 тыс. профессиональных сервисных роботов — на 9% больше, чем годом ранее. Более половины пришлось на транспорт и логистику — около 102 900 машин. Еще быстрее рос отдельный сегмент медицинских роботов: их продажи увеличились на 91%, примерно до 16 700 устройств.

Лидером промышленной роботизации остается Китай. В 2024 году на него пришлось около 54% всех новых установок. На Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию вместе пришлось около 80% мирового объема. По оценке Калаева, мировой рынок робототехники составляет около $16–17 млрд без учета программного обеспечения и интеграции и около $50 млрд с их учетом. Сооснователь Promobot Олег Кивокурцев также оценивает его в $50 млрд и говорит о ежегодном росте на 17–18%.

В России в 2024 году эксплуатировалось около 20 800 промышленных роботов, оценивает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова. По ее данным, плотность роботизации составляла 29 машин на 10 000 работников, тогда как Калаев приводит более высокую оценку — около 40. Разброс связан с различиями в методиках подсчета. При этом полностью локализованных решений на российском рынке пока немного: Калаев оценивает их долю примерно в 5%. После 2022 года отрасль, по его словам, в основном перешла на китайские компоненты и локальную сборку.

Быстрее всего роботизация может идти там, где одновременно не хватает работников, много повторяющихся операций и легко посчитать экономический эффект от автоматизации. К таким направлениям эксперты относят машиностроение, логистику и склады, пищевую промышленность, металлургию, сельское хозяйство, медицину и клининг. Роботам при этом прежде всего передают тяжелые, опасные и повторяющиеся операции, а за человеком остаются управление, контроль и принятие решений. Ускорить внедрение мешают дорогие кредиты, небольшой объем рынка и долгий срок окупаемости роботизированных комплексов.

К 2030 году Россия должна войти в число 25 стран с самой высокой плотностью роботизации — эта цель закреплена в национальном проекте «Средства производства и автоматизации». По оценке Мудровой, для ее достижения потребуется внедрить около 80 000 промышленных роботов. Калаев считает, что российский парк к концу десятилетия может вырасти в 2−4 раза и составить от 40 000 до 100 000 машин. Для такого рывка отрасли понадобятся более доступное финансирование, российские компоненты и ПО, подготовленные специалисты и развитая сервисная инфраструктура.

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