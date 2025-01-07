Компания Dell объявила на выставке CES 2025, что откажется от таких обозначений, как XPS, Inspiron, Latitude, Precision и OptiPlex, в названиях своих новых ноутбуков, персональных компьютеров и мониторов. Она заменит их тремя основными линейками продуктов: Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. А также добавит три подуровня: Base, Plus и Premium.

Таким образом, компания анонсировала выход 32-дюймового монитора 4K QD-OLED Dell Plus и ноутбуков Dell Pro Premium. Это означает, что в будущем появятся продукты с такими названиями, как Dell Pro Max Plus.

Поскольку ноутбук, такой как Dell Pro Premium, выпускается в двух размерах, 13 и 14 дюймов, их полные названия — Dell Pro 13 Premium и Dell Pro 14 Premium. Они являются преемниками уходящих ноутбуков Dell Latitude.

Линейку Dell XPS, которая на протяжении многих лет была заметным именем в премиум-сегменте, заменят новые модели Dell Premium. Таким образом, они станут частью базовой линейки Dell на подуровне Premium.

Хотя это существенная реструктуризация бренда для одного из крупнейших мировых производителей ПК, Dell не отказывается от старых названий сразу. Существующие продукты, уже выпущенные с обозначениями XPS и Precision, продолжат выходить с прежними названиями. Но как только они будут сняты с производства, их заменят Plus, Premium, Pro и Pro Max.

Однако до тех пор может возникнуть еще большая путаница, например, когда клиенты будут покупать текущие ноутбуки XPS наряду с моделями Dell и Dell Premium, или Dell Precision с более новыми моделями Dell Pro Max, Dell Pro Max Plus и Dell Pro Max Premium.

Фрэнк Сестоун, специалист по связям с общественностью потребительского и игрового направлений в Dell, сказал: «Это будет непростой путь, но мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы максимально упростить этот процесс для клиентов с первого дня, и мы знаем, что он станет еще проще, когда переход будет полностью завершен».

Напомним, что в Лас-Вегасе проходит CES 2025, ежегодная технологическая конференция. Крупнейшие компании, такие как Samsung, Nvidia, Toyota и Sony представляют новые разработки.