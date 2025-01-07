В Лас-Вегасе проходит CES 2025, ежегодная технологическая конференция. Крупнейшие компании, такие как Samsung, Nvidia, Toyota и Sony представляют новые разработки. Издание TechCrunch рассказало о последних анонсах и открытиях, сделанных на выставке.

Основатель и генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг завершил пресс-день CES серией анонсов и ярких событий, связанных с искусственным интеллектом.

Одним из самых интересных стал Project Digits, «персональный ИИ-суперкомпьютер», который делает суперчип Grace Blackwell более доступным благодаря более компактному форм-фактору. Хуанг сообщил, что новинка поступит в продажу в мае, а ее стоимость составит $3 тыс.

Компания также представила проект Cosmos World Foundation Models, который будет «моделировании физических процессов и генерации синтетических данных». А с помощью новой технологии Blueprint от Nvidia пользователи смогут обучать роботов последовательностям действий, демонстрируя их с помощью Apple Vision Pro.

На пресс-конференции компания Sony сообщила, что приблизилась к выпуску электромобиля Afeela EV, созданного в партнерстве с Honda. Во время мероприятия на него были запущены предзаказы, а стартовая стоимость составила $89,9 тыс.

Основная часть пресс-конференции компании была посвящена технологиям, ориентированным на разработчиков, таким как инструменты для создания пространственного контента XYN — интегрированного программно-аппаратного решения, предназначенное для поддержки создания пространственного контента.

Также Sony рассказала о проектах, находящихся в разработке, таких как фильмы Horizon Zero Dawn и Helldivers, и аниме Demon Slayer, а также Ghosts of Tsushima для Crunchyroll, стримингового сервиса, который компания приобрела в 2021 году.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) поделилась на мероприятии своими прогнозами относительно расходов американцев на технологии. В 2025 году на них может быть потрачена рекордная сумма в $537 млрд.

При этом траты могут сократится на $90-143 млрд, если предложенные избранным президентом Дональдом Трампом законопроекты вступят в силу, что повлияет на покупательскую способность американских потребителей.

Компания Anker, выпускающая зарядные устройства, представила новый формат. Это пляжный зонтик с солнечной батареей, который может заряжать гаджеты через разъем USB-C мощностью 80 Вт. Его запуск ожидается летом 2025 года.

Компания Samsung сообщила, что ее домашний робот Ballie появится на рынке в 2025 году. Это персональный помощник, который может автономно передвигаться по дому, выполнять различные задачи и управлять бытовой техникой.

Помимо этого Samsung представила Samsung Food — новую функцию на своих телевизорах 2025 года, которая использует ИИ для распознавания еды, которую он «видит» на экране, и генерирует для нее рецепт. Сервис также может показывать ход доставки продуктов и еды на дом через мобильное приложение.

Компания Yukai Engineering представила Mirumi, пушистого робота, который крепится к дамской сумочке и «призван воссоздать радостные ощущения людей, когда они видят ребенка».

Компания также анонсировала Nekojita FuFu, миниатюрного робота-кота, который дует на чашку чая или тарелку с супом, чтобы охладить его.

LG продемонстрировала возможности персонализации ее ИИ-агента LG FURON. Например, он может настраивать температурный режим в помещении или сообщать, стоит ли брать с собой зонтик перед выходом из дома.

Компания также объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft в области домашних, мобильных и коммерческих предложений, а также о расширении возможностей облачных игр для Xbox.

AMD анонсировала новую линейку чипов для ноутбуков, настольных компьютеров и игровых портативных устройств. Компания заявляет, что ее чип 9950X3D в среднем на 8% быстрее по сравнению с 7950X3D.

Компания также выпускает обновленные процессоры для следующего поколения ПК Copilot+ серии Ryzen AI 300 и Ryzen AI Max, и новые процессоры серии Ryzen Z2 для легких и игровых форм-факторов.

Компания John Deere представила электрического робота–газонокосилку, предназначенную для создания ландшафтного дизайна, которая, по словам компании, может работать до 10 часов и имеет угол обзора в 360 градусов.

Компания также анонсировала автономный садовый трактор 5ML, способный опрыскивать посевы, более крупный трактор 9RX для обработки полей и автономный самосвал, предназначенный для работы в карьерах.

Toyota рассказала о своем амбициозном проекте Woven City — поселке у подножия горы Фудзи, который был впервые анонсирован на CES 2020. Также генеральный директор Акио Тойода продемонстрировал, как компания обучила роботизированные руки складывать футболки в японском стиле.

Также на выставке CES 2025 японская компания Kirin Holdings, известная своим пивом и напитками, продемонстрировала новую электронную ложку, которая делает еду более соленой на вкус. В компании сообщили, что для этого она использует слабый электрический ток для концентрации молекул ионов натрия в пище, придавая продуктам более сильный вкус умами и соли.